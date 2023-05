Ha ragione l’eurodeputato del Carroccio, sventolando una busta di insalata a Strasburgo: "Non si salva il Pianeta vietandola". Angelo Ciocca fa riferimento al divieto degli imballaggi "superflui" in discussione a Bruxelles, che sbarca a poca distanza dalla proposta sull'etichettatura di origine dell'insalata in busta.

Ma di cosa si tratta? Intanto di una proposta, in discussione in Commissione Ue, Parlamento e Stati membri. Quindi, per ora, l'insalata al supermercato sarà ancora imbustata. Allora, tale mozione riguarda un possibile divieto degli imballaggi monouso in plastica per i prodotti orto-frutticoli con un peso inferiore a 1 chilo e mezzo. Parliamo non solo di insalata ma anche dei cestini di fragole o pomodorini e di arance in rete.

Obiettivo naturale dell'Europa: ridurre il consumo di plastica non indispensabile e proteggere il Pianeta. Ma cosa è indispensabile o superfluo se parliamo di mercato della grande distribuzione e abitudini del consumatore? L'insalata imbustata, spesso in confezioni mono dose, è entrata prepotentemente nelle nostre abitudini di acquisto negli ultimi vent'anni e la filiera agroalimentare sostiene che potremmo far fatica ad abituarci a modalità di acquisto diverso. L'incubo è il calo dei consumi. Bruxelles ritiene invece indispensabile creare abitudini di consumo sostenibili. Insomma i cambiamenti come sempre fanno paura e parlare di "obiettivi fissati dal Green Deal europeo" non invogliano a tale cambiamento.

Un dato, su tutti però: ogni anno il 40% della plastica consumata se ne va in imballaggi. Impressionante e lo sanno bene i mari del nostro Pianeta, che sono gli stessi dell'Onorevole Ciocca: la plastica è la prima causa di inquinamento in mare. "Probabilmente l'Ue invece che preoccuparsi della lunghezza delle zucchine, della farina di insetti e delle buste di plastica, dovrebbe prendere atto che serve un nuovo patto sul tema” - continua Ciocca, riferendosi alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne - altro tema, importante ma che no, non tratteremo in questo "spiegone".

Quindi sì, l’Onorevole Ciocca guarda la busta, di insalata, e non la luna, o meglio le tonnellate di plastica nei mari del Pianeta. È uno dei temi ambientali più urgenti da affrontare, sostiene il WWF, sia per la sua gravità, sia perché lo abbiamo ignorato per troppo tempo. Servono abitudini di consumo nuove e le preoccupazioni dell'Europa non salveranno il Pianeta dagli 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono ogni anno nei nostri oceani.

