"Avete rotto, fatevela addosso": vieta il bagno ai cassieri, sospesa la direttrice del supermercato

"Avete quattro ore? In quelle ore vi tenete la pipì addosso, voi in bagno non ci andate più. Sono stufa di non capire chi è in cassa reggete il p***** fino a quando non avete la pausa. Mi sono rotta". E ancora: "A chi non sta bene, fuori, chiedete trasferimento. Perché come sempre esagerate e vi sospendo". Sono solo alcune delle frasi pronunciate dalla direttrice del punto vendita "MD" di Brandizzo (nel torinese) nella chat Whatsapp dei dipendenti. Un messaggio che doveva rimanere riservato, ma qualcuno tra i lavoratori ha deciso di renderlo pubblico per denunciare umiliazioni, attacchi personali e divieti illegittimi da parte della store-manager. Come quello sull'utilizzo della toilette durante il turno di lavoro.

Un vocale definito " indegno e raccapricciante" dal sindacato Uiltucs, che oggi, 20 giugno, ha organizzato un presidio di protesta davanti al supermercato. "Consigliamo a MD meno pubblicità e più formazione umana alle responsabili delle risorse umane", scrivono dall'organizzazione sindacale.

"La responsabile del punto vendita umilia le lavoratrici vietando loro di andare in bagno, chiudendo anche a chiave la porta", prosegue Ultucs Toino, riferendo le denunce di alcune cassiere secondo cui la direttrice avrebbe imposto di chiedere a lei stessa le chiavi della toilette, così da poter controllare il numero di volte in cui le dipendenti lasciavano il posto in cassa per recarvisi.

La risposta del supermercato

In seguito alla diffusione della notizia, per la store-manager è arrivato un provvedimento disciplinare con sospensione di 5 giorni. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, che in una nota ha spiegato di aver raccolto immediatamente le segnalazioni giunte dai dipendenti, esaminato il materiale disponibile e adottato la misura disciplinare di sospensione.

Durante un incontro con i responsabili aziendali, la direttrice avrebbe chiesto scusa al personale ammettendo di aver sbagliato a causa di un momento di nervosismo. MD ha fatto sapere di "prendere le distanze" dal comportamento della direttrice e ha sottolineato la qualità dei suoi "9 mila dipendenti in circa 800 punti vendita in Italia". L'azienda ha poi voluto sottolineare che lo scorso 7 si era tenuto un incontro con la Uiltucs durante il quale non era stato fatto alcun riferimento ai comportamenti denunciati.