"La Chiesa di Bergoglio una metastasi": il monsignore che critica Papa Francesco accusato di scisma

È accusato di "delitto di scisma" monsignor Carlo Maria Viganò, che sul proprio profilo "X" mostra la convocazione ricevuta dal dicastero per la Dottrina della Fede della Santa Sede. Nella lettera, si legge, l'ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti è invitato a presentarsi "per prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è accusato".

Viganò fa sapere di essere stato "informato attraverso una semplice mail dell'apertura di un processo penale stragiudiziale a mio carico, con l'accusa di aver commesso il reato di scisma e accusandomi di aver negato la legittimità di Papa Francesco, di aver rotto la comunione con Lui e di aver rifiutato il Concilio Vaticano II". "Considero le accuse contro di me una causa d'onore. Credo che la formulazione stessa delle accuse confermi le tesi che ho difeso in più occasioni nei miei interventi. Non è un caso che l'accusa contro di me riguardi la messa in discussione della legittimità di Jorge Mario Bergoglio e il rifiuto del Vaticano II: il Concilio rappresenta il cancro ideologico, teologico, morale e liturgico di cui la "Chiesa sinodale" bergogliana è la metastasi necessaria", si legge.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗰𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲 (art. 2 SST; can. 1364 CIC)



Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi m’a informé, par un simple courriel, de l’ouverture d’un procès… pic.twitter.com/cz7N1VbFJd — Arcivescovo Carlo Maria Viganò (@CarloMVigano) June 20, 2024

Chi è l'arcivescovo riconsacrato lefebvriano

Negli scorsi mesi Viganò è stato riconsacrato lefebvriano da monsignor Richard Williamson, il vescovo inglese ordinato illecitamente da monsignor Marcel Lefebvre. Lefebvre fu scomunicato dalla Chiesa cattolica nel 1988, dopo la fondazione del gruppo ultratradizionalista che da lui prende il nome. I lefebvriani appunto, denominazione con la quale è universalmente nota la Società sacerdotale San Pio X .

Monsignor Williamson, peraltro, nel 2019 è stato condannato per negazionismo dalla Corte europea Diritti dell'uomo, a seguito di un'intervista rilasciata nel 2009 nella quale negava l'esistenza dei forni crematori nei lager nazisti.

Viganò si è più volte espresso con parole durissime nei confronti del pontificato di Bergoglio. "Papa Francesco falso pastore e servo di Satana", aveva affermato a proposito della decisione del Vaticano, avallata dal Papa, di concedere le benedizioni alle coppie omosessuali.

Le parole del segretario di Stato Parolin

"Monsignor Viganò ha assunto alcuni atteggiamenti a cui deve rispondere. È normale che la Dottrina della Fede abbia preso in mano la situazione e stia svolgendo quelle indagini che sono necessarie per approfondire questa situazione stessa. Ha dato a lui la possibilità anche di difendersi", commenta il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. A livello personale, fa sapere Parolin, "mi dispiace tantissimo, io l'ho sempre apprezzato come un grande lavoratore molto fedele alla Santa Sede, in un certo senso anche di esempio, quando è stato Nunzio apostolico ha lavorato estremamente bene, cosa sia successo non lo so", conclude.