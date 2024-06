Torture e maltrattamenti sui detenuti minorenni: al Beccaria spuntano altri 20 casi

Emergenza carceri in Italia significa tante cose. Significa un suicidio ogni 2 giorni e mezzo, 42 da inizio anno, l'ultimo di un 34enne ad Avellino; significa sovraffollamento, con un tasso del 119 per cento, tra i più alti in Europa. E significa violenza. Ad aprile 13 agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti, tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di 8 detenuti minorenni, che sarebbero però molto di più. Ci sarebbero infatti almeno altre 20 vittime di violenze che saranno ascoltate nei prossimi giorni dalla procura milanese.

La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e le pubblico ministero Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, che coordinano le indagini condotte dalla squadra mobile e dalla polizia penitenziaria, hanno già ascoltato alcuni ragazzi, e, a quanto si apprende, nelle prossime settimane, si terranno le audizioni di altri 10 minori.

Le omissioni delle ex dirigenti

Secondo quanto riporta la stampa locale, a supportare l'esistenza di questi ulteriori casi ci sarebbero vari elementi, tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le denunce ai legali da parte di alcuni ragazzi che si sono fatti avanti dopo l'esplosione del caso ad aprile.

C'è poi il filone che riguarda le presunte omissioni dei vertici del Beccaria. Le due ex direttrici del carcere Maria Vittoria Menenti e Cosima Buccoliero sono infatti indagate per omissione perché non avrebbero fatto niente per impedire le torture da parte degli agenti, né le avrebbero denunciate pur essendone a conoscenza, secondo gli inquirenti. "Il sistema di torture nel Beccaria - hanno scritto le pm - ha avuto il suo principale fondamento nel contributo concorsuale omissivo e doloso di una serie di figure apicali".

I pestaggi

Le violenze sono emerse a partire da alcune segnalazioni pervenute anche tramite il Garante dei diritti di detenuti da parte di psicologi, in particolare da una professionista del Centro giustizia minorile, e da alcune madri dei ragazzini detenuti. A documentare il sistema di orrori che vigeva nell'istituto anche intercettazioni e le immagini di telecamere interne.

Anche se gli agenti indagati - oltre ai 13 destinatari di custodia cautelare, altri 8 sono stati sospesi - preferivano spesso compiere i pestaggi in un ufficio specifico e in "altre celle definite dai ragazzi 'celle di isolamento', naturalmente prive di telecamere". I minori sarebbero stati ammanettati e picchiati con bastoni; pestati in gruppo dagli agenti che miravano i colpi sul corpo per non rendere immediatamente visibili i lividi.