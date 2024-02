Coppie adolescenti e violenza di genere, il rapporto choc

La violenza di genere tra gli adolescenti è più diffusa di quanto si pensi. Il 43% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni ritiene che, se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale, il modo di sottrarsi lo può trovare. Il 29% pensa che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale tramite il modo di vestire o di comportarsi.

Retaggi allarmanti, soprattutto perché diffusi tra generazioni di giovanissimi. A indagarli è Save the Children, che in collaborazione con Ipsos ha redatto il rapporto: "Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza".

Il 52% delle adolescenti ha subito abusi all'interno della coppia

Dalle 800 interviste condotte, risulta che al 26% degli adolescenti che hanno o hanno avuto una relazione, è capitato che il partner creasse un profilo social falso per controllarlo. L’11% ha invece dichiarato che le proprie foto intime sono state condivise da altre persone senza il proprio consenso. Ancora più dei numeri, parlando le storie.

"Il 60-70% delle ragazze che comunque sono state fidanzate sicuro hanno preso uno schiaffo dal ragazzo - spiega uno dei ragazzi intervistati - perché io ho tante amiche che mi hanno detto che magari non da quello con cui stanno adesso ma da quello prima sì". Una 16enne racconta che una sua amica "stava insieme a questo ragazzo e per tanto tempo le alzava le mani e lei non lo lasciava".

Complessivamente, più di 1 adolescente su 2 (il 52%) ha affermato di aver subito comportamenti lesivi o violenti in coppia, il 47% di averli messi in atto verso il/la partner.

Gli abusi si manifestano in molti modi, tutti accomunati dalla volontà di affermare il possesso e dalla mancanza di cultura del consenso: telefonate insistenti per sapere dove ci si trovava (subite dal 34% delle intervistate); linguaggio violento, con grida e insulti (29%); ricatti per ottenere qualcosa che non si voleva fare (23%); richieste insistenti di foto intime (20%); atteggiamenti violenti (schiaffi, pugni, spinte, lanci di oggetti, 19%); condivisione di foto intime con altri senza consenso (15%).

Gelosia e controllo

Dal report emerge che il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia sia un segno di amore, così come condividere la password dei social e del cellulare (per il 21%). Il 17% delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni pensa possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto. Al 26% degli adolescenti che hanno o hanno avuto una relazione è capitato che il/la partner creasse un profilo social falso per controllarlo/a.

Estremamente allarmante il fatto che 1 adolescente su 10 dichiara di aver condiviso, almeno una volta, materiale intimo (foto o video) della persona con cui aveva una relazione senza il suo consenso esplicito.