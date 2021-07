La Virgin Galactic inaugura l'era dei viaggi turistici nello spazio

Una astronave spaziale privata per la prima volta nella storia è arrivata nello spazio dopo essere decollata dalla terra, per poi rientrare dopo aver trascorso alcuni minuti fra l’atmosfera terrestre e il vuoto dell’universo, godendo di un panorama mozzafiato. L’impresa è quella del miliardario Richard Branson, che ha volato, insieme a dei tecnici, sulla sua Virgin Galactic, dando di fatto il via ad una nuova forma di turismo spaziale.

E’ una vera impresa quella partita lo scorso fine settimana nel New Mexico, dove l’aereo a doppia fusoliera di Virgin Galactic è decollato, accompagnando il velivolo Unity22 fino all’altezza di circa 13-14 chilometri. A quell’altezza la navicella ha proseguito in solitaria fino al punto di confine tra l’atmosfera e il vuoto, intorno agli 90 chilometri d’altezza. L’equipaggio era composto da sei persone: oltre a Richard Branson, c’erano 5 dipendenti di Virgin Dave MacKay e Michael Masucci, i due piloti, l’ingegnere Colin Bennett, Beth Moses (istruttrice) e Sirisha Bandla, vicepresidente del gruppo. Sono rimasi una manciata di minuti sospesi nel vuoto cosmico a godere di una vista mozzafiato attraverso i 17 oblò della del veivolo, prima di rientrare alla base.

L’obiettivo di Virgin Galactic, compagnia creata dal magnate londinese per realizzare un'offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, è di cominciare a breve a inaugurare un’era di viaggi spaziali per passeggeri privati che intendano pagare grandi somme per sperimentare per qualche minuto l’assenza di peso durante un viaggio spaziale.