Visite fiscali, arrivano le nuove fasce orarie: uguali per pubblico e privato

Cambiano gli orari di reperibilità per le visite fiscali. L'Inps ha dato indicazioni sulle nuove fasce sono state ridotte per essere adeguate ai lavoratori privati e riguardano i dipendenti pubblici. La modifica arriva dopo una sentenza del Tar che ha annullato il decreto Madia-Poletti su chi si assentava dal lavoro per malattia. "Un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito", spiegava la sentenza. Ora, la reperibilità per le visite fiscali funzionerà allo stesso modo per i dipendenti pubblici e privati.

Le nuove fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali nel 2024

La circolare dell'Inps menziona proprio la sentenza del Tar che mette sullo stesso piano dipendenti pubblici e privati. In precedenza, funzionava così: "In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi".

Ora, "Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato - si legge nel documento Inps - con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia".

Secondo la comunicazione Inps n. 4640 del 22 dicembre, nel 2024 le visite fiscali dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.