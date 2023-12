Vittorio Emanuele Parsi operato d'urgenza: è grave

In gravissime condizioni il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Il docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, dopo un intervento al cuore.

Parisi, 62 anni, aveva accusato un malore mercoledì 27 dicembre mentre si trovava a Cortina d'Ampezzo per la presentazione del suo ultimo libro "Madre patria". Dopo aver sentito un dolore al petto è stato trasportato all'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo, poi trasferito prima a Belluno e poi a Treviso.

Nato a Torino nel 1961, Parsi si è laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano. È professore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche "Studi strategici" ed è docente presso la Facoltà di Economia all'Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano. Tra i suoi incarichi, è membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics. È editorialista del Foglio, e in passato ha collaborato con svariati quotidiani. Spesso è ospite di trasmissioni televisive di approfondimento e di attualità.