I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, niente Pantheon per il figlio dell'ultimo re

I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, che è morto a Ginevra durante la giornata di ieri 3 febbraio, saranno a Torino, il prossimo 10 febbraio, alle 15, presso la Basilica di Superga. E sempre nella stessa località torinese avverrà la sepoltura, per stretta volontà del figlio di Umberto II. "A Torino riposano i Savoia che non hanno regnato. Dunque anch’io sono destinato lì", confidò al Corriere della Sera il "principe d'inverno" in una intervista.

Niente Pantheon, quindi, dove sono sepolti sia il nonno Vittorio Emanuele III, sia il padre Umberto II, gli ex re d'Italia. Vittorio Emanuele non aveva mai approvato la sepoltura a Vicoforte nel Cuneese del nonno Vittorio Emanuele III, così come del padre Umberto II, ultimo Re d’Italia, le cui spoglie riposano, con quelle della Regina Maria José, alle pendici del Monte Du-Chat, nell'Abbazia di Altacomba nella Savoia francese.

La sepoltura del figlio dell’ultimo re d’Italia sarà dunque a Superga, la bellissima collina che domina Torino. Il funerale alle 15 a Torino, alla basilica o forse in Duomo per accogliere la folla: attesi molti casati reali. Mentre si lavora all’idea di una camera ardente alla Venaria reale.