Il papà delle ragazze uccise dal treno: "Senza Giulia e Alessia faccio il Babbo Natale per i bimbi"

È stato il primo Natale senza Giulia e Alessia per Vittorio Pisano, il padre delle sorelle di 15 e 17 anni investite e uccise da un treno Frecciarossa il 31 luglio scorso a Riccione mentre rientravano nel Bolognese da una serata in discoteca. E ha trovato l'abbraccio della parrocchia di Castenaso dove si è vestito da Babbo Natale per la festa dei bimbi, ha distribuito regali e pacchi con vestiti e alimenti alla Caritas. Prima, l'8 dicembre a Sesto, in provincia di Cagliari, con un pulmino ha portato 42 bimbi del suo paese alla Casa di Babbo Natale. "Mi vestivo da Babbo Natale per Alessia e Giulia" ha raccontato.

E nel loro nome ha fondato l'Associazione “Giulia e Alessia sempre con noi” con l'intento di promuovere e sensibilizzare ragazzi e adulti alla maggiore consapevolezza sui comportamenti a rischio, organizzare incontri ed eventi per contrastare situazioni di disagio e marginalità sociale. Vittorio Pisano ha in mente a gennaio di acquistare un pulmino da nove posti per portare i ragazzi a ballare nelle discoteche nei fine settimana. Una navetta da Castenaso. E intende portare avanti il progetto di creare dei presidi, con operatori ed esperti, all’uscita dalle discoteche frequentate dagli adolescenti. "In questo modo potranno verificare in che condizioni sono i ragazzi, se non solo da soli, come rientrano a casa, con che mezzi. È un modo per reagire - racconta - io sono forse obbligato, ma vorrei che tutti si rendessero conto che ci sono tante persone buone, che bisogna solo far venire fuori il bello e il buono che è in ognuno di noi".