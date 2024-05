Vive con l'amante accanto alla sua ex moglie: condannato a risarcirla

L'ex marito, dopo quasi 40 anni di matrimonio, va a vivere con l'amante nella stessa strada, a pochi metri da casa sua. Caduta in depressione, una casalinga 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna (comune in provincia di Rimini) è riuscita ad ottenere un risarcimento per danni morali. "Risarcita e soddisfatta", ha commentato l'avvocato della donna che ha trascinato l'ex coniuge in tribunale perché non pagava gli alimenti e le aveva perdipiù "provocato uno stato di fortissima depressione" a causa di quel suo comportamento. "Per me è stato un incubo", ricorda oggi l'ex moglie.

Prima il trauma della fine di quella relazione durata quasi 40 anni. "Se ne è andato via di casa dalla sera alla mattina, mi ha mollato per un'altra", racconta l'ex moglie ora risarcita. Poi - continua - "ha smesso anche di versarmi i soldi per pagare il mutuo della casa e da agosto 2023 è venuto a vivere proprio nella via dove abitiamo io e uno dei nostri figli". Così la 59enne ha intrapreso l'iter legale per chiedere la separazione con addebito e anche il risarcimento dei danni morali, "per tutto quello che ho sofferto a causa di questa situazione".

"Era disperata - ricorda il legale della donna al Resto del Carlino -. L'ex marito, un 61enne, dopo averla lasciata per un'altra, aveva smesso di versarle l'assegno di mantenimento che avevano pattuito e poi era andato a vivere con la nuova compagna proprio a poche centinaia di metri dall'ex moglie". Alla fine, tramite un accordo consensuale, la donna tradita ha ottenuto un assegno di mantenimento di 350 euro al mese, oltre agli arretrati e a 4.300 euro a titolo di risarcimento per i danni morali. In un primo momento, per questi ultimi erano stati richiesti 20mila euro.