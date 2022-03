La giacca di Putin non passa inosservata: costa oltre 12mila euro

Per parlare davanti alla folla dello stadio Luzhniki, in occasione dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe indossato una giacca made in Italy dal costo di oltre 12mila euro. Il dettaglio è stato notato dal canale Telegram Tmt e la notizia sta inevitabilmente circolando sui social. Si tratterebbe (il condizionale è d'obbligo) di una giacca Loro Piana, marchio di lusso con sede in provincia di Vercelli, che ha un prezzo di 1.445.000 rubli. Insomma, un capo di abbigliamento non proprio per tutte le tasche.

Oltre al costo della giacca in sé, molti utenti hanno sottolineato il fatto che mentre combatte l'Occidente, il "nazionalista" Putin indossa una giacca prodotta in Italia. E che giacca! In realtà non c'è la certezza che il parka colore blu scuro di Putin sia proprio del marchio Loro Piana. Vero è però che Putin ha già indossato in passato capi di abbigliamento prodotti dall'azienda vercellese: nel 2015 il capo del Cremlino venne fotografato con una tuta da quasi 3mila euro che secondo "Quartz" portava proprio il marchio Loro Piana. Circostanza che era stata confermata al giornale statunitense dalla stessa azienda.