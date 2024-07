Voli cancellati e ritardi epocali: cosa sta succedendo e cosa fare

Programmare una vacanza attesa da mesi. Per poi fare i conti con un volo cancellato che sconvolge tutti i piani. È lo scenario con cui, in questa prima parte di estate 2024, molti turisti europei hanno dovuto fare i conti. Tra lo scorso 28 e 30 giugno in Europa sono stati cancellati quasi la metà dei voli diretti verso il resto del mondo, un record assoluto. Ma non è un caso isolato. Tra il 24 e il 30 giugno 2024 gli aerei hanno accumulato nei cieli del Vecchio continente 1,9 milioni di minuti di ritardo: parliamo del 153% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E purtroppo i disagi sembrano destinati a proseguire tutta l'estate.

"Cambiare i controlli Atc": la richiesta delle compagnie aeree e la programmazione schizofrenica

Dietro questi disservizi ci sono cause specifiche. Tra il 28 e il 30 giugno si è verificato, ad esempio, un guasto del sistema Atc (Air Traffic Control) in tutta Europa. Parliamo di quell'insieme di regole e organismi che contribuiscono a mantenere sicuro, spedito e ordinato il flusso del traffico aereo.

Quel che è certo è che molte compagnie chiedono da tempo la riforma del sistema a livello europeo, in crisi anche per carenza di personale: "Negli ultimi tre anni, le tariffe Atc in Europa sono aumentate a livelli record, ma i livelli del personale e dei servizi hanno continuato a diminuire. Chiediamo al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agire per riformare urgentemente i caotici servizi Atc europei" chiede Ryanair in una nota stampa.

Sotto accusa c'è però anche la programmazione delle stesse compagnie low cost che, per massimizzare i profitti e cavalcare i trend turistici, annunciano nuove rotte con scarso preavviso, alimentando il traffico aereo e complicando la pianificazione aeroportuale.

Maltempo, Ucraina e scioperi tra le cause dei ritardi

Ma tra le cause dei ritardi di questi giorni ci sono anche altri fattori. In primis l'ondata di maltempo che si è abbattuta nel nord del Continente e che ha interessato anche il nostro settentrione. Una variabile inconsueta per un periodo di grande traffico aereo, come inizio estate, che però dovrebbe essere presa sempre più in considerazione; l'evidenza è che il meteo non è più quello del secolo scorso.

C'è poi il fattore della guerra in Ucraina che limita tuttora fortemente i corridoi aerei disponibili, soprattutto per tutti quei voli diretti a est. Un dato che si scontra con un'evidenza: le mete turistiche orientali del Vecchio Continente sono sempre più gettonate e la conseguenza, negli anni, è stata l'aumento del traffico aereo verso destinazione est europee.

Infine c'è da considerare anche il fattore degli scioperi, sia del personale delle compagnie, che di quello degli operatori aeroportuali. I prossimi a fermarsi saranno i controllori di volo degli aeroporti di Milano Linate, Olbia e Bergamo Orio al Serio, il prossimo 21 luglio. Quello che però è bene tenere a mente è che in molti casi c'è la possibilità di ottenere un rimborso.

Come essere rimborsati in caso di disservizi

La buona notizia per i viaggiatori è una: è possibile, in caso di voli cancellati o forti disservizi, ottenere un rimborso. Solo nel mese di giugno 2024 si stima che i rimborsi esigibili dai viaggiatori alle compagnie aeree in Italia ammontassero a 15 milioni di euro.

In questo caso il testo a cui guardare è il regolamento europeo 261/2004 che prevede compensazioni da 250 a 600 euro in caso di disservizi. E le casistiche sono varie. Ad esempio si può richiedere un risarcimento se il volo supera le tre ore di ritardo o viene cancellato con un preavviso inferiore a 14 giorni.

Non solo: se non si può volare per la modifica di un volo se ne ha diritto a uno alternativo o al rimborso completo del biglietto. Ma la discriminante è sempre una. Le compagnie aeree sono tenute a risarcire gli utenti quando sono responsabili del disservizio contestato. È il caso ad esempio dello sciopero dei piloti, del personale di cabina, degli ingegneri di volo e del personale della compagnia aerea.

Differente il caso, ad esempio, dello sciopero dei controllori di volo. In questo caso le compagnie aeree non sono obbligate a risarcire l'utente, ma devono comunque fornire assistenza, arrivando a fornire anche una sistemazione se il ritardo dura tutta la notte e sono comunque obbligate a fornire soluzioni alternative. Con piccoli accorgimenti, insomma, è possibile minimizzare i disagi di un'estate che si preannuncia non facile per molti.