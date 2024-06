Voli nel caos, che cosa succede nei cieli europei: "La peggiore estate di sempre"

Oltre 60 voli aerei cancellati e ritardi su più del 30 per cento delle tratte operate da Ryanair negli ultimi due giorni. L'estate 2024 si preannuncia come la più caotica di sempre nei cieli europei. A dirlo è Neal McMahon, direttore operativo della compagnia low-cost: "I servizi Atc in Europa quest'estate sono ai livelli peggiori di sempre. Ryanair e molte altre compagnie aeree europee stanno subendo questi disservizi che determinano ripetuti ritardi, cancellazioni e disagi per i passeggeri a causa della cattiva gestione degli Atc europei".

"Carenza di personale e guasti agli strumenti": Ryanair si appella all'Europa

Più volte negli scorsi anni Ryanair ha puntato il dito contro gli scioperi indetti dal personale francese del controllo del traffico aereo (Atc), rivolgendosi alla Commissione Europea per chiedere di intervenire al fine di evitare disagi ai numerosissimi voli che sorvolano la Francia. Quest'estate, spiega Ryanair, nessuno sciopero è stato ancora indetto, ma la situazione non appare meno drammatica: "I servizi di controllo del traffico aereo continuano a performare male con ripetuti problemi legati a "carenze di personale" e ora a "guasti agli strumenti" nel centro di Maastricht".

"Giovedì 27 giugno, oltre il 30 per cento dei 3.500 voli Ryanair ha subito ritardi a causa di disservizi Atc. 16 aerei non sono rientrati alla base giovedì notte a causa di ritardi Atc - si legge - il che significa che non hanno rispettato gli orari di atterraggio previsti dal coprifuoco aeroportuale. Questa mattina, il 25 per cento delle prime partenze di Ryanair (150 aerei su 600) è stato ritardato a causa della "carenza di personale" dell'Atc e di "guasti agli strumenti" nel centro Atc di Maastricht. Questi ripetuti ritardi e cancellazioni dei voli dovuti alla cattiva gestione del traffico aereo sono inaccettabili", protesta la compagnia.

I disagi di questi giorni che, a quanto si apprende, non sono destinati a scomparire e che non riguardano solo Ryanair, sarebbero quindi da imputare alle difficoltà operative del controllo del traffico aereo del centro di Maastricht. "Chiediamo a Raul Medina, direttore generale di Eurocontrol, di spiegare perché i centri Atc europei sono ripetutamente a corto di personale e ora lamentano "guasti agli strumenti" con un impatto su tutte le compagnie aeree europee", chiede McMahon, che si appella direttamente a Ursula von der Leyen: "Negli ultimi tre anni, le tariffe Atc in Europa sono aumentate a livelli record, ma i livelli del personale e dei servizi hanno continuato a diminuire. Chiediamo al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di agire per riformare urgentemente i caotici servizi ATC europei. Il Direttore Generale di Eurocontrol Raul Medina deve ora agire - ribadisce - per fornire un servizio ATC efficiente ed efficace per i cittadini europei" La compagnia conclude scusandosi con i passeggeri "per questi ripetuti disagi, che sono profondamente deprecabili ma al di fuori del controllo di Ryanair".