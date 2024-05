Volkswagen pagherà fino a 1.100 euro ai proprietari italiani per il Dieselgate

Si chiude dopo 9 anni la vicenda del cosiddetto "dieselgate", lo scandalo che aveva coinvolto il gruppo Volkswagen per la falsificazione delle emissioni di auto con motore diesel vendute negli Stati Uniti e in Europa. La class action è stata promossa nel 2015 da Altroconsumo e si chiude ora con un accordo da 50 milioni di euro messi a disposizione dalla multinazionale tedesca per i 60 mila automobilisti ammessi alla class action dal Tribunale di Venezia.

Ad ogni proprietario che tra il 2009 e il 2015 aveva acquistato uno dei veicoli coinvolti (Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT equipaggiati con motore diesel EA 189) spetterà un risarcimento dai 550 fino ai 1100 euro.

Come funziona il risarcimento

"Nelle prossime settimane, saranno definite nel dettaglio le modalità tecniche e operative per aderire e ricevere il pagamento secondo le diverse casistiche previste", fa sapere Altroconsumo, che "gestirà il tutto attraverso un apposito portale" attivato da dicembre 2024. "Nelle prossime settimane saranno fornite tutte le informazioni utili, comprese la data di avvio e la finestra temporale delle operazioni di pagamento", spiega l'associazione per la tutela dei consumatori.

Per ricevere l'importo, ogni proprietario (o comproprietario) dovrà accettare l'offerta transattiva di Volkswagen. Ogni avente diritto negli ultimi tre mesi del 2024 "riceverà da Altroconsumo una nuova comunicazione con i dettagli per aderire all’offerta transattiva attraverso l’apposita piattaforma online".