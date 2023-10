Volo cancellato per un "incidente" in bagno: i passeggeri vengono fatti scendere

Un "incidente" in bagno e il volo viene cancellato. L'episodio è andato in scena domenica sera, 15 ottobre, su un aereo Easyjet in partenza da Tenerife e diretto a Londra. A riferire i dettagli di quanto accaduto è la Cnn che ha sentito anche due passeggeri che erano a bordo. Da quanto si è potuto apprendere, il volo EZY8054 era già in ritardo di un paio d'ore perché poco prima della partenza la compagnia aveva deciso di sostituire il velivolo con un aereo più piccolo.

Tra i passeggeri c'era comprensibilmente un po' di malumore. Alla fine però, dopo tanta attesa, il pilota ha annunciato che entro 20 minuti ci sarebbe stato il decollo. Proprio in quei minuti però si è consumato il "fattaccio".

Un passeggero, Gedhu, ha raccontato di aver visto due persone dirigersi verso il bagno anteriore dell'aereo. Poco dopo si è sparsa la voce che qualcuno aveva defecato proprio sul pavimento della toilette. Visto lo stato dell'aereo l'equipaggio è stato costretto a posticipare ancora la partenza per fare intervenire gli addetti alle pulizie. In un secondo momento il capitano ha poi comunicato ai passeggeri che sarebbero dovuti scendere. "C'è stato un ulteriore intervento degli addetti alle pulizie" hanno spiegato, aggiungendo che a tutti "è stato garantito l'alloggio in un albergo vicino in attesa della partenza fissata per il giorno dopo".

La compagnia ha confermato che il volo è stato annullato per "motivi di sicurezza" e si è scusata per "quanto accaduto". Qualcuno tra i presenti ha avanzato il sospetto che l'incidente in realtà sia stato voluto, per quanto nessuno è stato in grado di provarlo. "È stato molto frustrante", ha detto un altro passeggero presente sul volo alla Cnn, "ma non posso dire se la persona in questione abbia semplicemente avuto un incidente o se lo abbia fatto apposta perché era arrabbiata per il volo in ritardo". Il mistero resterà tale.

