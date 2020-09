Stop al vaccino, parla una volontaria: "Pentita? Più rischi a una manifestazione di negazionisti"

"Ho letto la notizia dello stop del trial sul vaccino di Oxford e, anche se il mio è un altro candidato vaccino, mentirei nel dire di non aver subìto un contraccolpo. Un po' di preoccupazione c'è, ma non sono affatto pentita. E anzi sono convinta che sia più pericoloso andare a una manifestazione di negazionisti". A confidarlo all'Adnkronos Salute è l'architetto Stella Bellini, consigliere comunale a Cremona e volontaria nei test del vaccino italiano anti-Covid allo studio all'Inmi Spallanzani di Roma e all'ospedale di Verona, dopo lo stop della sperimentazione annunciato ieri da AstraZeneca per una sospetta reazione avversa in una volontaria, una donna inglese.

Il vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che questo vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. E invece no. Ora, dopo questa frenata giunta nella fase tre di sperimentazione, si rischiano mesi di ritardo. Al momento non si sa se a provocare l'evento avverso sia stato il vaccino o un'altra causa. Sono necessarie indagini accurate per approfondire e capire.

"Come volontaria sono consapevole della possibilità di reazioni al candidato vaccino anti-Covid. Sono un po' preoccupata, è chiaro", ma "allo stesso tempo ho una grandissima fiducia nella scienza, e so che i protocolli sono molto scrupolosi. Fisicamente sto bene e sono sana. Non ho ancora assunto la prima dose e attendo di essere chiamata, consapevole che i rischi che corro sono minimi rispetto alla speranza di avere un vaccino e di proteggere tutti", sottolinea Bellini.

La donna afferma di essersi proposta come volontaria dopo aver saputo che l'ospedale di Cremona partecipava al trial e cercava persone per la sperimentazione: "Ho deciso di aderire perché abbiamo sofferto tutti troppo nei mesi scorsi. E come rappresentante dei cittadini, mi sento responsabile nei confronti della comunità - ricorda la volontaria -. Oggi non sono pentita, e aspetto di essere chiamata nella speranza che si arrivi presto al vaccino".