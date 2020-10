La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. è in autoisolamento. "Sono stata informata che martedì scorso ho partecipato a un incontro a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al COVID-19 - ha spiuegato lei stessa su Twitter - Secondo la normativa vigente, mi sto quindi autoisolando fino a domani mattina. Giovedì sono risultata negativa al test e oggi effettuerò un nuovo test".

Considerati i tempi medi di incubazione del Sars-CoV-2, se anche il secondo tampone, in programma oggi, dovesse risultare negativo, l'isolamento di von der Leyen non dovrebbe proseguire oltre, ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito al momento, a parte il tweet della presidente.

Come funziona la quarantena in Belgio

Come funziona in Belgio la quarantena? Le norme relative alla quarantena sono state modificate di recente. Secondo le autorità belghe sono state "semplificate", ma rimangono piuttosto complesse: una persona asintomatica che ha avuto un contatto ravvicinato con una persona positiva al Sars-CoV-2, come è il caso della presidente della Commissione, dal momento in cui ne viene a conoscenza si deve mettere immediatamente in quarantena per sette giorni, che decorrono a partire dall'ultimo giorno nel quale si è verificato il contatto. Questo solo nel caso in cui il contatto con la persona positiva sia stato "ravvicinato", specifica il sito governativo info-coronavirus.be. Deve essere condotto poi un unico test, il quinto giorno: nel caso di von der Leyen avrebbe dovuto essere effettuato sabato, cosa che non è stata possibile perché la presidente ha saputo della positività della persona in questione solo ieri; ha comunque fatto un test il terzo giorno dal contatto, cioè giovedì.

In caso di tampone positivo, la quarantena dura altri sette giorni (quindi 12 in totale, posto che il test venga fatto il quinto giorno); se invece è negativo, la quarantena termina il settimo giorno (domani nel caso della presidente, posto che il secondo test sia negativo). Le regole per i sintomatici sono diverse: il paziente si deve isolare immediatamente per 7 giorni e prendere contatto con il medico, per essere testato il più rapidamente possibile. Se il test è positivo, la quarantena continua; se è negativo, il paziente può uscire dalla quarantena non appena la situazione clinica glielo permette. Le norme relative alla quarantena per chi ritorna dall'estero sono diverse, ma non è il caso di von der Leyen.

Giovedì scorso, giorno in cui la presidente ha partecipato al Consiglio Europeo, che è poi proseguito anche venerdì, e giorno in cui ha avuto un bilaterale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la presidente ha fatto un test ed è risultata negativa. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.