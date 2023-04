La confessione shock dei Wagner: "Abbiamo ucciso 20 bambini"

I mercenari russi della Wagner confessano gli orrori della guerra in Ucraina. In una dichiarazione shock fatta all'organizzazione russa per i diritti umani Gulagu.net, due miliziani hanno ammesso di aver ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Il loro capo, Yevgeny Prigozhin, ha seccamente smentito: "Nessuno spara mai a civili o bambini, nessuno ne ha bisogno. Siamo andati lì per salvarli dal regime in cui si trovavano".

Uccisa una bambina di 5 anni con un colpo in testa

I racconti di Azamat Uldarov e Alexei Savichev, miliziani reclutati nelle prigioni, parlano anche di una piccola di soli 5 anni uccisa con un colpo in testa. "Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi quelli di cinque anni", ha detto Uldarov aggiungendo ulteriori dettagli sull'esecuzione di oltre 20 bambini e adolescenti ucraini. I mercenari russi hanno ammesso anche di aver fatto saltare in aria una fossa con più di 50 prigionieri feriti e di aver "pulito" edifici residenziali uccidendo tutti, minori compresi.

Gli ordini, continuano i due combattenti, arrivavano dallo stesso Prigozhin. Questo il comando dato a Soledar: "Tutti coloro che hanno più di 15 anni dovevano essere fucilati in una volta sola, senza una parola. Sono state uccise 20-24 persone, di cui 10 avevano 15 anni".

La reazione di Kiev

"Ci deve essere una punizione. Crudele e giusta. E lo sarà sicuramente", chiedono da Kiev mentre il presidente ucraino Zelensky tuona: "Servono decisioni solide e in linea con le prospettive sul campo di battaglia. L'aggressore deve perdere. Ed è nostra responsabilità comune con i nostri partner conquistare più tempo per la pace, cioè essere più attivi possibili nel fornire armi e munizioni per accelerare la nostra vittoria comune".

Continua a leggere su Today.it