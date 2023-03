Il Papa revoca l'incarico al sacerdote amico di Maurizio Costanzo

Il sacerdote che nei giorni scorsi ha celebrato i funerali di Maurizio Costanzo, Don Walter Insero, è stato sollevato dall'incarico di responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Roma, quella retta da Papa Francesco. Una "mossa" confermata anche da una nota della Diocesi capitolina con cui il cardinale vicario Angelo De Donatis ha annunciato nuove nomine. Tra i ruoli, appunto, c'è quello dell'Ufficio per le comunicazioni sociali che sarà affidato a padre Giulio Albanese. "Sacerdote e giornalista", si legge nell'annuncio del vicario. Un incarico che è stato ricoperto da Insero negli ultimi 12 anni, dal febbraio del 2011. I motivi di questo cambiamento non sono stati resi noti ma una fonte anonima avrebbe rivelato al quotidiano Libero "era nell'aria da mesi, un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul Vicariato di Roma".

Un ricambio che non ha lasciato indenne padre Walter, Rettore della Basilica Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, a Roma, la Chiesa degli artisti e che per questo ha officiato le esequie di diverse celebrità. Ultimo, in ordine di tempo, Maurizio Costanzo a cui comunque era legato da un'amicizia nata negli anni scorsi.

Ma chi è don Insero? Originario di Caiazzo (Caserta), 48 anni il prossimo luglio, padre Walter dopo aver terminato la Maîtrise in Teologia presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università Scienze Umane (Marc Bloch) di Strasburgo (Francia) nel 1999, ha conseguito nel febbraio 2002 il titolo di Licenza in Teologia Dogmatica presso l’Università Gregoriana. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale in Vaticano nel maggio 2003 per l’imposizione delle mani di Papa Giovanni Paolo II. Dal 2002 al 2005 ha svolto il suo ministero come vicario parrocchiale presso la parrocchia S. Lucia al Clodio in Roma. Nel 2004 è stato nominato cappellano presso l’Azienda RAI (Radio e televisione italiana), incaricato delle sedi Viale Mazzini 14, Via Teulada 66 e Via Asiago 10. Ha conseguito il Dottorato in Teologia.

Dal settembre 2005 al 2011 ha svolto il suo ministero pastorale come vicario parrocchiale nella parrocchia Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Dall’anno accademico 2005-06 è Docente Incaricato presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, dove dirige due seminari tematici, sul tema "Fede, ragione e teologia in alcuni scritti di J. Ratzinger" e "La riflessione cristologica di Walter Kasper" e tiene un corso di ecclesiologia in Licenza dal titolo "Quale Chiesa per una nuova evangelizzazione?" e un corso opzionale al primo ciclo di teologia "Fede e Amore, Ragione e Verità: un’introduzione alla teologia di J. Ratzinger". Il 4 febbraio 2011 è stato nominato responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e portavoce del Vicariato di Roma con l’incarico di coordinare la comunicazione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.