G20 e manifestazioni: Roma blindata, week-end da allarme rosso

Sabato autorizzate due manifestazioni e un raduno No Green Pass

Alle 15:00 corteo dei Cobas da Piramide alla Bocca della Verità

Alle 14,30 a piazza San Giovanni ci sarà il sit-in del Partito Comunista

I No Pass potrebbero mescolarsi a quest'ultimo evento o convogliare verso piazza del Popolo.

Da una parte il summit con i capi di Stato e di governo dei vari Paesi del G20. Dall'altra una raffica di manifestazioni che tengono alta l'attenzione per l'ordine pubblico, con rischi di infiltrazione di anarchici ed estremisti. Sarà un week-end ad altissima tensione per Roma, letteralmente blindata per l'arrivo dei 'Grandi': il dispiegamento prevede circa 9mila tra agenti e militari per garantire la sicurezza e proteggere i leader arrivati da tutto il mondo.

Quattro zone di massima sicurezza all'Eur, sulla Colombo, in centro storico e ai Parioli. Pedoni controllati in via Nazionale e nelle strade cuore del vertice. Scuole di ogni ordine e grado chiuse in anticipo (dal pomeriggio di oggi) e ferme pure le attività di corsi e delle associazioni sportive negli istituti scolastici della capitale. Quattordici fermate della metropolitane sbarrate, autobus e capolinea soppressi, una valanga di strade off limits, una 'no fly zone' nei cieli di Roma.

Ecco, in sintesi, il fine settimana di passione per Roma.

Novemila agenti contro antagonisti, Black Bloc e No Pass

Uno schieramento mai visto: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. Esercito, Aeronautica e Polizia locale. Cifra record di impiego: tra oggi ma soprattutto sabato 30 e domenica 31 saranno operativi circa 9mila agenti per il G20 all’Eur e nel centro storico di Roma. Obiettivo: proteggere i leader e impedire disordini da antagonisti, Black Bloc e No pass. Già da oggi, inoltre, è previsto l'impiego di tiratori scelti, sistemi anti-drone, squadre di artificieri e di cinofili antisabotaggio e la possibilità di attivare le body cam sugli agenti per monitorare le situazioni calde.

Contraerea e no fly-zone

Nei due giorni del summit la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale sarà garantita in cielo dagli apparecchi dell'Aeronautica e dagli elicotteri della Polizia, da terra dalla contraerea. Dalle 20 di giovedì fino al 1 novembre è istituita una No-Fly Zone per tutto il traffico aereo, compresi i droni. Chiuso lo scalo di Roma Urbe

Tre giorni di proteste

Ad aprire le danze, sono stati oggi gli studenti, con un corteo verso il Circo Massimo per protestare su clima e istruzione.

Per sabato, sono state autorizzate due manifestazioni, a cui si potrebbe aggiungere un raduno dei No Pass. Alle 15 il corteo dei Cobas da Piramide alla Bocca della Verità conterà su 5-10 mila persone. Alle 14,30 a piazza San Giovanni ci sarà il sit-in del Partito Comunista contro le politiche del governo Draghi. I No Pass potrebbero mescolarsi a quest'ultimo evento o convogliare verso piazza del Popolo.

Eur, cuore del G20, si blinda

Le ordinanza firmate ieri sono state solo le ultime in ordine di tempo. Provvedimenti che mutano la città per 48 ore. Dalle 19 di venerdì 29 ottobre, è prevista l'attivazione di un'ampia area di massima sicurezza di 10 chilometri quadrati attorno a' La Nuvola', con divieti di sosta e fermata, chiusure al traffico pubblico e privato. La zona sarà transennata e interdetta ad auto e pedoni, consentendo l'accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto.

ln Centro strade deviate e chiuse

Aree di sicurezza anche in Centro, sia per la necessità di creare corridoi per il trasferimento dei partecipanti verso l'Eur sia per gli eventi collaterali al vertice. Le aree saranno istituite attorno alla piazza del Quirinale, alle Terme di Diocleziano e alla Fontana di Trevi. Inoltre proprio per consentire i trasferimenti, dalle 8 alle 10 e dalle 16,30 alle 18 di sabato saranno effettuate chiusure a vista con stop del traffico che potrebbero avere la durata di un'ora.