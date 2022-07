West Nile, il primo caso umano in Italia: "Prognosi riservata"

È stato segnalato in Italia il primo caso confermato di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell'uomo. A darne notizia è l'Istituto superiore di sanità (Iss) nell'ultimo bollettino relativo ai risultati dell'attività di sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus. Si tratta di una persona di 75 anni, attualmente ricoverata in Neurologia all'ospedale civile di Baggiovara.La sorveglianza sugli animali ha permesso di capire in quali regioni circola il West Nile Virus: ecco quali.

Il primo caso ricoverato in ospedale

Un uomo di 75 anni di Modena, affetto dal virus West Nile, è ricoverato nella Struttura complessa di Neurologia dell'Ospedale civile di Baggiovara e sta rispondendo positivamente alle terapie. Lo ha fatto sapere la struttura. Entrato in ospedale nella notte tra martedì e mercoledì, il paziente è stato sottoposto a rachicentesi, cioè la puntura lombare. Il liquido prelevato è stato inviato al Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche, che ne ha confermato la positività al virus. Come specificato dalla struttura, la prognosi, a oggi, resta riservata, ma il 75enne sta eseguendo le terapie e sta rispondendo in modo adeguato.

Le regioni con il West Nile Virus, fin ora

Il caso "si è manifestato nella forma neuro-invasiva in Veneto, nella provincia di Padova", prosegue l'Iss. Nello stesso periodo non sono stati segnalati casi confermati di Usutu virus. "Al 6 luglio 2022 - informa l'ISS - negli Stati membri dell'Ue non sono stati segnalati casi umani di Wnd. Nessun caso neanche dai Paesi limitrofi".

Mentre la sorveglianza veterinaria attuata nel nostro Paese su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici "ha confermato la circolazione del West Nile Virus in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna", rileva l'ISS nel bollettino. Le analisi molecolari eseguite hanno identificato la circolazione del Lineage 2 del Wnv. La circolazione del Lineage 1 è stata confermata in provincia di Venezia. Sono in corso di conferma invece positività entomologiche in provincia di Rovigo (che copre anche Ferrara), Verona, Padova, Modena, Brescia (che copre anche Cremona), Pavia, Gorizia, Udine e Pordenone. Il virus Usutu è stato identificato in 5 pool di zanzare catturate in Emilia Romagna e nelle Marche.

I sintomi del West Nile Virus

Il virus West Nile infetta l'uomo attraverso la puntura di zanzara e causa un'infezione che solitamente decorre in maniera asintomatica, ma in certi casi può sviluppare la malattia con sintomi simili alla sindrome influenzale, che si possono protrarre per alcuni giorni. In persone debilitate, la malattia può arrivare a sviluppare gravi forme neurologiche che richiedono il ricovero ospedaliero.