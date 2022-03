Oscar, Will Smith ha tirato un pugno in faccia a Chris Rock: foto e video

Will Smith e Chris Rock nella storia degli Oscar. Forse ne avrebberop fatto entrambi a meno. Poco prima di essere premiato come migliore attore, l'ex principe di Bel Air si è alzato dalla poltrona, ha raggiunto il palco e ha tirato un pugno sulla faccia di Chris Rock.

Rock sul palco stava scherzando, e Smith sorrideva, quando il comico ha fatto una battuta sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, riferendosi alla pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata.

Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, ha alzato gli occhi al cielo, chiaramente infastidita, e Will Smith si è diretto verso il palco, sferrando un pugno sul mento di Rock, poi è tornato sulla poltrona, urlando qualche parolaccia verso Rock: “togliti dalla fottuta bocca il nome di mia moglie”.

Tutti sono rimasti di ghiaccio Diddy ha detto "Will e Chris, risolviamo tutto questo come una famiglia". Durante la pausa pubblicitaria sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che Denzel Washington.

Will Smith si scusa con l'Academy per il pugno sferrato a Chris Rock. Durante il suo discorso dopo avere ricevuto l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincente', Smith in lacrime si è scusato per l'episodio dicendo che "l'amore fa fare follie". L'attore aveva infatti colpito Rock dopo che quest'ultimo aveva fatto un'infelice battuta sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia.

Will Smith ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per 'King Richard - Una famiglia vincente'. L'attore, che è scoppiato in lacrime durante il suo discorso, ricorderà la serata per tutta la vita.