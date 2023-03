Wolfang Porche divorzia da Claudia Huebner perché affetta da demenza

Stavano insieme dal 2007 e poi si sono uniti in matrimonio nel 2019. Ma la loro relazione è finita quando lei è stata colpita da una malattia simile alla demenza senile. È il triste epilogo della relazione tra il 79enne milionario dirigente della Porsche, Wolfgang Porsche, e la sua compagna 74enne Claudia Huebner. L'imprenditore ha deciso di chiedere il divorzio "a causa dei cambiamenti nel comportamento" della donna, avvenuti da quando le è stata diagnosticata la patologia, due anni fa. Huebner, che è anche nonna, è ora assistita da quattro badanti che si prendono cura di lei 24 ore su 24.

Stando a quanto riporta il Daily Mirror, che cita una fonte vicina alla famiglia Porche, "la malattia di Claudia ha reso impossibile la convivenza per lei e suo marito", tanto che il milionario non riesce a condividere più nulla con la donna che è stata al suo fianco per diversi anni. A dare ulteriori particolari è il Daily Records, che scrive come la donna, ex consigliera del governo tedesco, non è in grado di muoversi autonomamente da mesi. Secondo quanto riferito, ha vissuto con sua figlia per quasi due anni".

Intanto, Porche, secondo i media tedeschi si sarebbe già fatto vedere in compagnia di un'altra donna. Si tratta di Gabriela Prinzessin, più giovane di lui di vent'anni, e con la quale nutre un rapporto d'amicizia da lungo tempo.