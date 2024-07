Il mega yacht di Zuckerberg a zonzo per l'Italia: ecco com'è fatto e quanto costa

Sono diventate virali le immagini del super yacht di Mark Zuckerberg che fa bella mostra di sé al porto di Castellammare di Stabia, nel golfo di Napoli, dove è stato ripreso nella sua maestosità da diversi scatti e un video girato con un drone e pubblicato su TikTok dal canale "Yacht photo master". Lungo complessivamente 118 metri, lo yacht Launchpad può ospitare 24 persone e 48 membri dell'equipaggio.

Al suo interno trovano posto, tra le altre cose, un campo da basket, una pista per elicotteri, una sala cinema, un salone di bellezza, 13 cabine extra lusso e una suite dedicata in cui soggiorna il patron di Meta. Il costo di questo colosso dei mari è stato stimato in circa 300 milioni di dollari, ma i costi d'esercizio per "mantenerlo" non sono da meno essendo pari, almeno secondo il sito specializzato "super yacht fan", a circa 30 milioni all'anno. Poco male visto che il patrimonio stimato del fondatore di Facebook è di 137,7 miliardi di dollari. Il Launchpad è il regalo che Zuckerberg si è fatto per i suoi 40 anni. Costruito nel cantiere olandese Feadship questo yacht ha una velocità massima di 20 nodi (37 km/h) e un'autonomia di circa 3mila miglia nautiche.

Gli interni sono un tripudio del lusso, ma non essendoci foto tutto è lasciato all'immaginazione. Ogni alloggio è curato nel dettaglio grazie all'intervento di Zuretti, una delle aziende leader nel campo dell’interior design delle navi di lusso: il risultato è un ambiente elegante e raffinato senza eccessi. Accanto alle normali cabine c'è anche una suite destinata al padrone di casa, a cui sono stati annessi anche un bagno, uno spogliatoio e uno studio.

Solo qualche giorno fa lo yacht era stato visto ancorato al largo del lido di Capoliveri, all'isola d'Elba, e prima ancora aveva fatto tappa in Spagna, a Palma di Maiorca. Lo scorso 5 luglio il Launchpad è attraccato nello Stabia Main Port di Castellammare assieme a un'altra imbarcazione da supporto, lo yacht Wingman, che con i suoi 66 metri non è che sfiguri troppo… Su questa nave trova spazio tutto ciò che Zuckerberg non vuole sul Launchpad, ma può comunque essere utile per godersi le vacanze: un sommergibile a 3 posti, diversi scooter, tre wave runner Seadoo e attrezzature varie.

Del fondatore di Meta per ora non c'è traccia. L'itinerario scelto per le vacanze è rigorosamente top secret. È filtrato che abbia fatto visita con la famiglia agli Scavi di Pompei e alle ville di Stabia. Inoltre il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, avrebbe fatto recapitare a Zuckerberg una fornitura dei tipici biscotti locali, prodotti dalla ditta Cascone, il forno gestito da Peppiniello di Capua, lo storico timoniere dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi.

"È stato davvero un pellegrinaggio, sono arrivati turisti locali ma anche stranieri da Sorrento, Napoli, Costiera Amalfitana per vedere la nave di Zuckerberg, è stato garantito un livello di sicurezza molto elevato, per accordi stipulati non possiamo rivelare dettagli sui suoi spostamenti", ha spiegato all'Adnkronos Luisa Del Sorbo, dirigente di Stabia Main Port. "Personaggi del genere chiedono sempre uno stretto riserbo sull'itinerario delle vacanze. Per esempio qualche settimana fa allo Stabian Port ha sostato l’imbarcazione di Giorgio Armani. In ogni caso, è stato un momento importante per tutti e consolida immagine dello Stabian Port, unico approdo nel Mezzogiorno per le imbarcazioni superiore ai 100 metri". Pare che il mega yacht abbia lasciato Castellammare per una destinazione ignota. Il Launchpad ha salutato oggi la cittadina campana facendo suonare tre volte la sirena all’uscita dello Stabia Main Port.