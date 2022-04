Lo youtuber che si lancia dall'aereo (e lo fa schiantare) per avere più visualizzazioni

Avrebbe simulato un'avaria lanciandosi col paracadute poco prima che l'aereo si schiantasse. Obiettivo: riprendere tutto e postare il video su YouTube. Per questo Trevor Jacob, uno youtuber americano, si è visto ritirare la licenzia di pilota dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti (Faa) che lo ha accusato di aver fatto schiantare il velivolo deliberatamente, per fortuna senza provocare danni a cose o persone.

I fatti: il 24 novembre 2021 Jacob stava sorvolando la foresta nazionale di Los Padres, in California, a bordo di un piccolo monomotore quando, secondo lo youtuber, il propulsore ha smesso di funzionare. Jacob si è così gettato fuori dall’aereo filmandosi con un selfie stick prima di atterrare con il suo paracadute in un campo aperto. Il velivolo, un Taylorcraft BL-65 del 1940, era poi andato a schiantarsi sulle colline, come mostra un filmato pubblicato su YouTube dello stesso Jacob e intitolato "i crashed my plane".

A oggi il filmato ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni. Ebbene, secondo la Federal Aviation Administration, l’aereo non avrebbe avuto alcuna avaria. Lo youtuber avrebbe invece inscenato l'incidente per riprendere lo schianto e pubblicare il filmato sui suoi canali social. Tra le altre cose la Federal Aviation Administration ha fatto notare che Jacob non ha mai tentato di riavviare il motore, non ha fatto alcun tentativo di cercare aree sicure dove atterrare, anche se "ce n'erano molte entro il raggio di planata", ed è saltato fuori dall'aereo mentre teneva una fotocamera attaccata a un selfie stick con cui ha continuato a registrare il velivolo durante la sua discesa.

L'agenzia americana dunque non ha dubbi sul fatto che l'incidente sia stato organizzato. Il risultato è stato il ritiro della licenza per almeno un anno. "La comunità dell’aviazione è stata piuttosto dura con me" ha fatto sapere il diretto interessato, "quindi sto pensando di smettere del tutto e di arrendermi, solo perché sono odiato".