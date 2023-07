Patrick Zaki ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano al-Sisi

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha concesso la grazia al ricercatore Patrick Zaki e a Mohamed al-Baqer, l'avvocato di Alaa Abdel Fattah, il più famoso detenuto politico egiziano. Lo riferiscono i quotidiani al- Ahram e Elwatannews. La notizia è stata immediatamente condivisa da Mai El-Sadany, uno dei legali che seguono Zaki. Solo ieri era arrivata la notizia della condanna di Zaki a tre anni di carcere per diffusione di notizie false, di cui un anno e due mesi da scontare in carcere, visto che lo studente è già stato a lungo recluso in custodia cautelare. Ora però, almeno stando ai media egiziani, Zaki può dirsi finalmente libero: non tornerà più in cella.

Dopo la condanna, erano stati diversi gli appelli per la concessione della grazia sia da parte del governo italiano che di quello degli Stati Uniti. E alla fine la grazie è arrivata.

Le reazioni

La notizia è stata annunciata in Senato da Filippo Sensi, esponente del Pd, e accolta da un applauso scrosciante dell'emiciclo. "È una grande gioia, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città" ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore commentando la grazia. "Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l'ultimo governo, che ha dialogato con l'Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, è una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere".

"La notizia più bella, la buona notizia che ci voleva" ha scritto Lia Quartapelle del Pd su Twitter. "Patrick Zaki sarà libero. Grazie alla pressione di un paese intero e al lavoro dei governi Draghi e Meloni. Mobilitarsi in solidarietà serve sempre". Per Carlo Calenda la grazia a Zaki è "un fatto importantissimo.

Congratulazioni al Governo e al Ministero degli Esteri per il lavoro svolto" si legge in un tweet del leader di Azione. Secondo Galeazzo Bignami (Fdi), viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, "grazie all'intervento del Governo si risolve una questione rimasta per anni irrisolta. Ennesima smentita di chi accusava l'Italia del Governo Meloni di essere isolata e inascoltata. Siamo pronti a riabbracciare Zaki nella nostra Bologna".

Le tappe della vicenda

Zaki era stato arrestato nell'aeroporto de Il Cairo il 7 febbraio del 2020, quando ancora frequentava il Master di studi di genere dell'Università di Bologna. Al suo arrivo in Egitto, lo studente aveva solo intenzione di fare visita ai parenti e poi di tornare a Bologna per proseguire gli studi. Il giovane era stato però fermato in aeroporto e messo in cella: diverse denunce di attivisti e legali affermano come abbia subito violenze e torture per il suo attivismo Lgbt. Il motivo dell'arresto è legato all'articolo da lui pubblicato nel 2019 "Displacement, Killing & Harassment: A Week in the Diaries of Egypt's Copts" in cui denunciava le violenze subite dai cristiani copti.

L'arresto viene formalizzato solo il 9 febbraio del 2020, con accuse di "istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo e gestione di un account social che punta a minare la sicurezza pubblica". Nel mentre comincia la mobilitazione internazionale per chiederne la scarcerazione. Dopo l'arresto, il giovane verrà trattenuto nel carcere egiziano di Tora fino al 7 dicembre 2021, con una custodia cautelare che sarà poi rinviata ogni 45 giorni. Lo studente verrà rilasciato, ma non sarà prosciolto dalle accuse. Seguiranno infatti undici udienze: l'ultima quella di oggi 18 luglio 2023, che ha incriminato e condannato il giovane a tre anni di carcere. Qualche giorno fa Zaki si è laureato all'università di Bologna. Oggi è arrivata la notizia più attesa: quella della grazia.

Continua a leggere su Today...