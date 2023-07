Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode

Laurea con il voto di 110 e lode per Patrick Zaki. La proclamazione arrivata oggi, mercoledì 5 luglio, è avvenuta in collegamento dall'Egitto, visto che il ricercatore, coinvolto in una vicenda giudiziaria nel suo Paese che ha portato anche al suo arresto, non ha ottenuto il permesso di andare a Bologna per discutere la tesi.

Zaki ha ottenuto con il massimo dei voti la laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. Fino all'ultimo aveva sperato di poter tornare all'Alma Mater per concludere gli studi e discutere la tesi, ma la cerimonia ha dovuto svolgersi in videocollegamento causa il divieto di espatrio delle autorità egiziane. Alla cerimonia, al dipartimento di lingue moderne di via Filippo Re, ha partecipato il rettore Giovanni Molari.

''Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a Bologna'', ha auspicato il Rettore Giovanni Molari. ''Tutto è impossibile finché non si realizza'', ha detto Patrick Zaki citando Mandela e affermando che ''lo studio è stata la mia resistenza, oggi sono felice''.

110 e lode, gioia e commozione all’Universita di Bologna per la proclamazione di @patrickzaki1 che conclude il suo percorso di studi. “Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a Bologna” auspica il Rettore. “Tutto è impossibile finché non si realizza” dice Patrick citando… pic.twitter.com/VvOmfnm5KZ — Paolo Maggioni (@paolomaggioni) July 5, 2023

Zaki, sotto processo in Egitto dal 2020, impegnato a favore dei diritti umani e sotto accusa per opinioni politiche espresse sui social, è stato scarcerato dopo due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021, ma il procedimento - dopo una decina di rinvii - non è ancora terminato: la prossima udienza è fissata il 18 luglio.

''Nonostante gli ostacoli, la sua determinazione è stata forte ed è riuscito a raggiungere questo importante traguardo. Gli auguriamo che possa continuare il suo percorso di attivismo per i diritti umani da persona libera'', ha commentato in un post su Twitter Amnesty Italia.

