Zaki torna in Italia, ma rifiuta il volo di Stato

L'atterraggio di Patrick Zaki in Italia è previsto per la mattina di domani, sabato 22 luglio, ma a riportare sullo Stivale il ricercatore egiziano, che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi, non sarà un volo di Stato, ma un normalissimo volo di linea. Zaki avrebbe rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione dal governo italiano e non intenderebbe incontrare né farsi assistere da autorità dell'esecutivo di Roma. L'itinerario prevede la partenza dal Cairo con direzione Milano Malpensa, per poi proseguire verso Bologna.

Il ritorno in Italia con un volo di linea

Una scelta, quella di rifiutare il volo di Stato, dettata da una questione di coerenza secondo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: "La decisione di prendere un volo di linea che lo porterà a Milano è del tutto corretta. È un difensore dei diritti umani che mantiene la sua indipendenza dai Governi, di qualunque colore siano. Zaki apprezza tutto ciò che è stato fatto per lui: in queste ore lo ha fatto ampiamente ringraziando le istituzione italiane. Però la decisione di prendere un volo di linea, anziché un volo di Stato, è normale per un difensore dei diritti umani, fa parte del suo essere indipendente. Io avrei fatto la stessa scelta e questo non vuol dire essere contro i governi".

I ringraziamenti di Zaki: "Sono molto emozionato"

A confermare la data del ritorno in Italia è stato le stesso Zaki, che ha già provveduto a richiedere il visto all'ambasciata italiana, dicendosi "molto emozionato" per il rientro dopo quattro anni nel capoluogo emiliano: "Sarà una breve visita di qualche giorno per incontrare colleghi, professori e amici. Farò una breve vacanza con la mia adorabile fidanzata, poi torneremo in Egitto per finire di organizzare la nostra casa e i preparativi per il matrimonio, previsto per il prossimo settembre. Sono felice che il calvario iniziato a febbraio 2020 sia finito. Ringrazio il governo italiano, il Parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo pur non essendo "cittadino italiano", ringrazio di cuore anche le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione".

La telefonata Meloni-al Sisi

Come confermato attraverso una nota di Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente Al Sisi per ringraziarlo: "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente dell’Egitto Al Sisi, in particolare per ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick Zaki, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia. "La telefonata - si spiega nella nota - è stata anche un’occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l’Egitto sarà rappresentato dal Primo Ministro Madbouly. È stato espresso l’auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro".

