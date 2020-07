Coronavirus, Zangrillo: "Ne ho le palle piene, italiani riprendete a vivere"

Un'altra "zangrillata": il medico del San Raffaele, Alberto Zangrillo, ospite del programma Focus In Onda su La7, torna a sottolineare in maniera colorita il suo pensiero sull'epidemia di coronavirus e sul comportamento da tenere.

"Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene. È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete".

Zangrillo ribadisce ai conduttori Luca Telese e David Parenzo di voler solo dire la verità: "Agli italiani va detta: riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca...Altrimenti Conte tra due anni, se ci sarà, dovrà chiedere 800 miliardi in Europa".

Un intervento che ha suscitato la presa di posizione di chi come il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, è poco incline ai colpi di teatro e preferisce far parlare la scienza.

#Zangrillo: escalation per aumentare la persuasione nella comunicazione pubblica

1. alzare toni e voce

2. denigrare i colleghi

3. usare il turpiloquio#COVID19 #coronavirus https://t.co/Gr4le3qDjY Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. July 22, 2020

Ma come ben sappiamo Zangrillo non è nuovo a usare termini coloriti per sostenere la propria tesi. Già a inizio giugno aveva sostenuto che il coronavirus "clinicamente" non esistesse più poi in un'intervista al quotidiano Il Tempo aveva ribadito come in Lombardia la situazione fosse tornata alla normalità negli ospedali. A supporto della sua tesi aveva suggerito un esempio già diventato proverbiale. "Il nonno di Pierino è coinvolto in un grave incidente stradale sulla tangenziale di Milano. Viene portato in emergenza in pronto soccorso, laddove oltre alle manovre di rianimazione, viene sottoposto, come tutti i pazienti, che entrano in un ospedale italiano, al tampone orofaringeo. Purtroppo, nonostante le cure, il nonno di Pierino, nel frattempo risultato Covid positivo, dopo due giorni viene a mancare in conseguenza del grave trauma subito. La causa di morte del nonno è chiara a tutti ma purtroppo verrà addebitata al virus".