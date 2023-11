Zerocalcare, le dure vignette dopo la polemica del Lucca Comics: "Menzogne su di me, o faccio un fumetto o vado in cronaca"

Zerocalcare torna a parlare della sua decisione di non partecipare al Lucca Comics - e del polverone che questa scelta ha sollevato - e lo fa nel suo stile, con delle vignette pubblicate su Internazionale. "Lo so che parlare ancora di Lucca mentre a Gaza continua incessante il massacro è grottesco - scrive il fumettista all'inizio della grafphic novel dal titolo 'Corto circuito: appunti e cronistoria della vicenda Lucca Comics' - ma al centomillesimo articolo pieno di menzogne che mi mette in mezzo personalmente io o faccio un fumetto o vado in cronaca".

"Mi rendo conto del rischio mitomania - continua - ma ritengo abbia un interesse come caso di studio sui media". Zerocalcare ricostruisce tramite i suoi disegni cosa è accaduto, da quando ha saputo del patrocino dell'ambasciata israeliana e i suoi dubbi. "Io sto un po' in crisi", scrive. Poi l'"abisso" come lo definisce lui, la decisione di non andare, il comunicato sui social e le reazioni.

La risposta di Zerocalcare

"Ci sono delle cose che vorrei fissare in mezzo alle farneticazioni di internet - scrive - Io sono di Roma: per me il rastrellamento del ghetto il 16 ottobre 1943 è la pagina più buia della mia città. Per me non è una ferita degli ebrei. È una ferita di Roma perché non si può lasciare che ciascuno curi un pezzetto di memoria, a compartimenti stagni. 'Sta memoria va ricomposta perché sia collettiva. La denuncia o la critica delle politiche e dei crimini dello Stato israeliano non può essere buttata strumentalmente nel tritacarne infame dell'antisemitismo".

Zerocalcare va a fondo: "Ci sta una semplificazione che la logica di guerra impone per cui chiedere la fine dei bombardamenti a Gaza significherebbe essere a favore dell'uccisione di civili israeliani o complici degli orrendi episodi antisemiti che si moltiplicano in giro per il mondo. Per me sta roba è inaccettabile visto che da tutti la vita penso che la memoria vada ricomposta, così lo sfregio delle pietre d'inciampo a Roma è un attacco alla nostra memoria collettiva e le stelle di David fatte a Parigi sono una ferita inferta a tutti". E ancora: "Ma l'odio per ogni forma di antisemitismo e di razzismo non dovrebbe significare chiudere gli occhi di fronte ai bombardamenti che stanno martellando Gaza, come racconta chi pretende di schiacciare e blindare il dibattito. Per me è l’esatto contrario".

"Non esistono morti di Serie A o di serie B", scrive quindi. E continua con il chiarimento: "Per me la coerenza non è dire: siccome sono contro il fondamentalismo, allora Israele ha diritto di ammazzare migliaia di palestinesi per vendetta. Per me significa dire che proprio perché considero atroci i massacri subiti dai civili israeliani, non posso che considerare altrettanto atroce la punizione collettiva a cui sono sottoposti i civili palestinesi. Finché non cambiamo la prospettiva da cui guardare il mondo, finché continuiamo a fare il tifo per uno stato contro un altro, continueremo a scegliere quale massacro giustificare e quale condannare, magari sulla base di interessi commerciali o militari che spesso hanno poco sa che fra con gli ideali. Io preferisco – conclude – spostare il focus sui popoli e sulla necessità di convivere da eguali, e le bandiere degli Stati, specie quelli in guerra, raramente vanno in quella direzione".