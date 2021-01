Zona arancione, ma fino a quando? Le regioni che puntano al cambio colore da domenica 31 gennaio

Arancioni, ma fino a quando? E' realistico pensare a un'Italia che viri verso la zona gialla già da inizio febbraio? E' molto presto per dirlo. Restiamo all'oggi, e al futuro immediatoo. Questa settimana tre quarti d'Italia sono nella fascia intermedia di rischio: 14 regioni arancioni, 5 gialle e solo 2 nella fascia di rischio più elevata, quella rossa. Le ordinanze sono state firmate, sulla base del rischio epidemiologico, sabato 23 gennaio dal ministro della Salute Roberto Speranza. A prescindere dal colore rosso, arancione o giallo, è vietato spostarsi tra regioni (a meno di urgenze, quindi motivi di salute, necessità, lavoro) e in tutto il Paese permane il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino.

Zona arancione: le regioni che sperano nel cambio colore

Le 14 Regioni in area arancione sono Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Sardegna (che era gialla) e Lombardia (che era rossa). Ora non resta che aspettare il monitoraggio di venerdì 29 gennaio e gli eventuali cambi di colore a partire da domenica 31 gennaio.

Devono solitamente intercorrere due settimane prima del cambio di colore, quindi in teoria Emilia Romagna, Veneto e Calabria potranno - seii dati lo permetteranno - passare in zona gialla essendo entrate in arancione già l'11 gennaio (invece per loro Speranza ha prorogato l'arancione). Ipotesi che sarà valida da domenica prossima anche per quel che riguarda Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d'Aosta (quest'ultime in zona arancione da domenica 17). Sono in zona rossa dal 17 gennaio Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano: potrebbero diventare arancioni all'inizio della prossima settimana. Tutto dipenderà dall'algoritmo. O forse no, non solo.

La Sardegna prova a tornare subito in zona gialla

La Sardegna infatti ci prova, senza aspettare i 14 giorni. Cagliari ha già avviato tutte le interlocuzioni del caso con Roma. Secondo l'Unione Sarda si spera addirittura in una nuova ordinanza già nei prossimi giorni, basata sui dati attuali e non quelli della settimana compresa tra l'11 e il 17 gennaio. Ma appare una via complicata: la Sardegna se non ci saranno novità ufficiali dal Ministero della Salute, resterà in zona arancione fino al 7 febbraio, almeno. Poi si vedrà.

L'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, non nasconde i suoi dubbi: dice di aver saputo del cambio di colore, dal giallo all'arancione, solo venerdì, ossia in seguito alla pubblicazione del report, e il giorno dopo, alla cerimonia di inaugurazione delle nuove terapie intensive a Sassari, il presidente Christian Solinas aveva già annunciato un ricorso. Secondo la Nuova Sardegna Solinas fa capire di essere pronto a ricorrere al Tar. Staremo a vedere.

Se le parole hanno un valore, l’articolo 2, terzo comma del Dpcm, recita: "Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione". Si può serogare ai 14 giorni nel caso in cui siano necessarie misure più restrittive.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più: tanto per la Sardegna quanto per le altre regioni, tutto dipenderà dai nuovi dati aggiornati sulla discesa della curva di incidenza. In quasi tutte le regioni la circolazione virale è consistente, e gli ospedali segnalano un numero di nuovi ricoveri quotidiani ancora importante: ma la tanto temuta terza ondata non c'è per ora.

Che cosa si può fare in zona arancione

In Lombardia riaprono i negozi (è questa la novità più sostanziale). In Sardegna bar e ristoranti possono solo servire con asporto e a domicilio (ed è lo scarso preavviso con cui qusto è avvenuto che ha fatto infuriare gli esercenti dell'Isola). In zona arancione dalle 5 alle 18 è permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio invece senza limiti di orario.

In zona arancione si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune. E' consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti anche entro i 30 chilometri dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia. E' possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. E' necessaria l'autocerficazione per spostarsi.

I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano però aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai. Si torna a scuola: attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie (queste ultime tranne che in Campania, dove resteranno chiuse fino al 25 febbraio). Alle scuole superiori c'è la didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, sempre in base all'andamento dell'epidemia su base locale.

Colori Regioni, i governatori della Lega: "Revisione immediata delle procedure"

I presidenti di Regione della Lega rinnovano "la richiesta di una revisione immediata delle procedure" per determinare il colore delle Regione in modo da "affrontare con serenità maggiore una grave situazione". "Il governo non può ad ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni" sottolineano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Chtistian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto).

"Il sistema - sostengono - può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, come nel caso della Lombardia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati". Quindi la richiesta di una revisione. "Ci aspettiamo da Conte e Speranza un atto di realismo e maturità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Il clima degli insulti - proseguono - non fa bene a nessuno. Ribadiamo la volontà di una leale collaborazione su tutti i temi, dai vaccini alle misure per contrastare la diffusione del virus ma ci aspettiamo dall'esecutivo lo stesso spirito e volontà per il bene del Paese e di tutti i cittadini".