Sei territori rischiano l'area a restrizioni intermedie e altri cinque sono in bilico in attesa del report dell'Iss e delle decisioni del ministero della Salute attese per venerdì 19 febbraio. L'ipotesi di chiusure totali nel week end in tutta Italia

Sei regioni - Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Marche - verso la zona arancione e l'Abruzzo in zona rossa. Più altre cinque regioni con numeri a rischio. Questi sono i territori che potrebbero finire nelle aree a maggiori restrizioni dopo il report #40 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute e con l'ordinanza del ministro Roberto Speranza attesa per venerdì 19 febbraio. Mentre il governo studia l'ipotesi di un lockdown soft nel week-end in tutta Italia come a Natale ed è già al lavoro per snellire il Comitato Tecnico Scientifico e creare una cabina di regia dei ministri. E tra i territori la Lombardia è ancora in bilico e potrebbe rimanere in zona gialla.

Zona arancione e rossa: undici regioni rischiano il lockdown soft domani con l'ordinanza e il cambio di colore

L'ordinanza per portare le sei regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Marche) in zona arancione e l'Abruzzo in zona rossa dovrebbe entrare in vigore domenica 21 o lunedì 22 febbraio. Ma, scrive oggi il Corriere della Sera, le Regioni trasmetteranno alla cabina di regia i dati e già domani saranno firmate le ordinanze che fanno scattare la fascia arancione:

Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte sono ad altissimo rischio a queste potrebbero aggiungersi a Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia di Trento.

A queste dieci va aggiunto quindi l'Abruzzo per un totale di undici regioni a rischio cambio di colore. Invece la Valle d'Aosta è candidata alla zona bianca. Ieri il bollettino della Protezione Civile registrava 12.074 nuovi contagiati e 369 vittime.

Ieri è stata il momento dei governatori: "L'Emilia-Romagna, come altre regioni, potrebbe diventare arancione la prossima settimana - ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, confermando il rischio per il suo territorio - occorre molta prudenza e bisogna dire ai cittadini che serviranno ancora settimane di pazienza perché le varianti al virus, in tutta Europa e ovviamente anche in Italia, rischiano di creare ulteriori disagi". Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a Bergamo Tv, è stato ancora possibilista: "Spero che non si debba ritornare in zona arancione. I dati non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data perché i dati al Cts arrivano al martedì e quindi si potrebbe anticipare la notizia".

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha detto invece che i numeri non sembrano condannare il territorio: "I dati dell'incidenza e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie di alert. Stimiamo un valore Rt lievemente in aumento". Ma, come sappiamo, basta una prospettiva di Rischio Alto per cambiare colore. In base all'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che risale al 13 febbraio 2021, sono ricomprese:

in zona gialla : Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; in zona arancione : Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.

: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria. in zona rossa: nessuna Regione.

Il Fatto Quotidiano ricorda oggi che la Lombardia ha fatto quattro zone rosse anti-varianti a Bollate (Milano), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Vieggiù (Varese): Rt è attorno a 1 e la Regione potrebbe passare in arancione in base ai dati che saranno analizzati tra oggi e domani dalla cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Anche la media nazionale potrebbe raggiungere 1, nonostante la stabilizzazione apparente dei contagi rilevati (incidenza di 138 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, meno 1,3% rispetto ai 7 precedenti). I malati in terapia intensiva aumentano in sette Regioni.

L'ampliamento delle zone rosse per fermare la variante inglese

Dalle parti del ministero della Salute circola anche l'ipotesi di ampliare le zone rosse locali per fermare le varianti che stanno facendo riprendere piede all'epidemia in alcune zone, creando focolai difficili da controllare. Si tratta di un'ipotesi a cui si sta già lavorando in Abruzzo e nelle Marche, dove i comuni limitrofi alle zone rosse intorno a Pescara e Ancona rischiano.

Il regime deve essere simile a quello scattato in tutta Italia nel marzo scorso: chiuse le scuole e i negozi — ad eccezione di alimentari, farmacie, edicole e tabaccai —, consentito ai cittadini di uscire solo per motivi di necessità e urgenza. Provvedimenti eccezionali per evitare che sia l’intero Paese a dover essere chiuso. È questa l’eventualità che si cerca di scongiurare.

Un'altra ipotesi che circola dalle parti del ministero è quella di portare tutta l'Italia in zona rossa o arancione durante il week end, secondo lo schema del lockdown soft o duro che funzionava a Natale durante i festivi e i prefestivi. Si tratta ancora di un'ipotesi allo studio da implementare eventualmente prima che la variante inglese porti il paese nella Terza Ondata dell'epidemia di coronavirus.

Intanto, conferma oggi il Corriere, il governo Draghi è al lavoro per realizzare in due stabilimenti italiani parte della produzione dei vaccini Pfizer e Moderna. Un paio di settimane fa erano stati anche individuati due impianti, uno nel Veneto l’altro nel Lazio. Ma il cerchio ancora non si è chiuso. Il potenziamento della produzione e la delocalizzazione degli stabilimenti sono obiettivi non solo italiani ma anche europei.

Cosa cambia da zona gialla a zona arancione

Zone a parte, ora il nuovo governo dovrà affrontare anche la questione del riassetto del Cts e l'istituzione di una cabina di regia di ministri che valuterà i nuovi provvedimenti confrontandosi con tutto l'Esecutivo, ma sarà anche l'unica deputata a raccogliere le indicazioni di tecnici e scienziati. L'intenzione è quella di evitare inutili sovrapposizioni di voci che in qualche modo possano 'destabilizzare' le regioni, come avvenuto spesso in passato. Ma non solo. La cabina avrà il compito di predisporre i provvedimenti pensando allo stesso tempo al tema economico. Per ogni chiusura dovranno essere predisposti immediati ristori. Da decidere ancora quale strumento utilizzare, se il più volte 'contestato' Dpcm (quello oggi in vigore scade il 5 marzo) o il più 'tradizionale' decreto, come quello che vieta lo spostamento tra le regioni la cui efficacia cesserà giovedì prossimo. Un provvedimento che, quasi certamente, sarà prorogato.

Nella zona arancione i negozi aperti fino alle 21 mentre bar e ristoranti sono chiusi (ma c'è il sì al cibo da asporto fino alle 22 e alla consegna a domicilio). Anche in questi giorni sarà possibile recarsi a fare visita a parenti amici (ma non più di due persone) dentro la propria regione. Si potrà uscire dal proprio Comune (che non superi i 5.000 abitanti) non oltre i 30 chilometri. Ricapitolando, nella zona arancione:

è vietato circolare dalle 22 alle 5 salvo comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza e necessità, da comprovare tramite autocertificazione;

sono vietati gli spostamenti da un comune all'altro e da una regione all'altra;

i negozi sono aperti, i bar e i ristoranti sono chiusi.

Chi non rispetta i divieti introdotti può essere multato: la sanzione va da 400 a 1.000 euro, ma è ridotta se si paga entro cinque giorni. Le verifiche delle forze dell’ordine possono essere svolte anche dopo il controllo sul posto. In caso di spostamento considerato fuori norma, le forze dell’ordine possono disporre il rientro al luogo di partenza di chi non ha rispettato le regole. In caso di contestazione della multa, si può fare ricorso al prefetto. La partecipazione alle funzioni religiose è permessa. La vigilia di Natale la Cei anticipa le funzioni in modo da consentire il rientro a casa per le 22. L’invito è di andare nella chiesa più vicino a casa e di portare con sé l’autocertificazione.