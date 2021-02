L'ordinanza di Speranza oggi: le regioni che rischiano la zona arancione e rossa e la richiesta di lockdown totale a Draghi

L'ordinanza del ministero della Salute attesa per oggi, venerdì 19 febbraio, porterà in zona arancione e in zona rossa alcune regioni italiane a partire da domenica 21 o lunedì 22. Il territorio che appare sicuro della zona arancione ad oggi è l'Emilia-Romagna, come ha confermato il governatore Stefano Bonaccini ieri sera parlando però anche di altre regioni che passeranno alle aree a maggiori restrizioni. Tra quelle a rischio zona arancione ci sono Lombardia, Piemonte e Marche mentre l'Umbria e l'Abruzzo rischiano la zona rossa. Mentre il Lazio dovrebbe a sorpresa rimanere in zona gialla.

L'ordinanza di Speranza oggi: le regioni che rischiano la zona arancione e rossa

La Valle d'Aosta invece si candida seriamente a diventare zona bianca, ovvero quella quarta area introdotta a gennaio in cui rientrano le regioni, le fasce o le zona con gli indicatori migliori, e in queste aree si potrebbero riaprire i luoghi della cultura, come musei, teatri, sale da concerto e cinema. In questa zona bar e i ristoranti lavorerebbero senza limiti di orario e anche piscine e palestre tornerebbero a funzionare a pieno ritmo. Sempre però mantenendo le regole base di contenimento, come mascherina obbligatoria, distanziamento e divieto di assembramento. Riaprirebbero anche le piste e gli impianti da sci. In base all'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che risale al 13 febbraio 2021, sono ricomprese:

in zona gialla : Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; in zona arancione : Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.

: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria. in zona rossa: nessuna Regione.

Oggi la Cabina di Regia Benessere Italia valuterà il report #40, ovvero il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla situazione dell'epidemia nelle regioni. L'indice di contagio su base nazionale sarà attorno a 1, ovvero sul limite considerato critico. Il Messaggero spiega che la cabina di regia che si riunirà quest’oggi probabilmente applicherà in modo rigoroso il sistema dei colori, perché l’avanzata delle varianti consiglia una quota aggiuntiva di prudenza, come d’altra parte è già stato scritto nel report della settimana scorsa. In questa ottica a rischio zona rossa è l'Abruzzo insieme all'Umbria, anche se l'indice Rt non è ancora nelle soglie che giustificano il passaggio. Attualmente in Abruzzo in zona rossa ci sono già le province di Chieti e Pescara: il motivo è la moltiplicazione di casi di variante inglese, mentre in Umbria è stata prorogata la stessa misura nella provincia di Perugia, dove è diffusa anche la mutazione brasiliana. Secondo la Regione "le varianti del coronavirus circolano in maniera diffusa su tutto il territorio e su 77 campioni 41 hanno un profilo genetico identificabile con la variante brasiliana e 22 con quella inglese". Le altre regioni in bilico sono Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Marche, oltre al Lazio che però dovrebbe restare in zona gialla.

Repubblica spiega oggi che la variante in molte grandi regioni rappresenta oltre un terzo dei nuovi contagi. In Toscana è al 35, in Puglia e in Emilia al 38%. Ci sono poi realtà, come Marche, Umbria e Molise, dove ha superato il 50%. Secondo il quotidiano l'Umbria resterà comunque in zona arancione (e non passerà quindi alla zona rossa), mentre sarà il Molise a diventare arancione insieme ad Emilia-Romagna e Campania, che si aggiungeranno ad Abruzzo, Toscana, Liguria e Provincia di Trento. Undici rimarranno le regioni in zona gialla e tra queste ci sono Lombardia e Piemonte, che dovrebbero quindi evitare le aree a maggiori restrizioni.

I governatori e la zona gialla per Lazio, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi sulle sei regioni a rischio zona arancione, quattro di queste hanno annunciato di avere un Rt inferiore a 1 e quindi dentro l'area gialla. "Con i numeri attuali - ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - resteremo in zona gialla". Parole simili quelle del suo omologo lombardo, Attilio Fontana. "A me sembra che la Lombardia possa rimanere in zona gialla", ha spiegato. "Anche se rimanessimo in zona gialla - le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - dico comunque attenzione". "La situazione è stabile - si difende invece il governatore del Piemonte, Alberto Cirio -. L'Rt, seppur in lieve crescita, rimane comunque sotto l'1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla". Il monitoraggio conta però i numeri della settimana scorsa e non quelli di questa. In bilico restano Emilia-Romagna e Marche oltre alla Basilicata, che ha una pressione ospedaliera sotto il limite di allerta. Invece L'Emilia-Romagna va verso la arancione.

Oggi il monitoraggio sull'andamento del contagio approfondirà la questione e ne seguirà l'ordinanza del ministero della salute. L'approdo, da domenica, in zona arancione, che fra le altre cose tornerebbe a sancire la chiusura totale dei bar e dei ristoranti, è al momento ritenuto piuttosto probabile, ma non certa. A rendere probabile un aumento delle restrizioni potrebbe essere, in particolare, l'indice Rt, quello che misura la trasmissibilità del contagio e che ha superato la soglia di '1', fatto che, da solo, dovrebbe far scattare le restrizioni. Tuttavia ci sono altri indicatori che individuano per l'Emilia-Romagna una fascia di rischio più moderata, come la pressione ospedaliera che è al di sotto dei livelli di guardia, in particolare sotto al 30% in terapia intensiva e al 40% nei reparti Covid. "Temo che potremo seriamente diventare arancioni insieme ad altre regioni", ha detto ieri Stefano Bonaccini a Piazzapulita su La7.

L'Emilia-Romagna zona arancione e la zona rossa per l'Abruzzo

In Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è schizzato intanto al 37%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Mentre il passaggio dell'intera regione in zona rossa sembra ormai quasi certo, il governatore Marco Marsilio fa sapere che l'Rt si è abbassato e afferma che "ci attendiamo che domani la cabina di regia confermi la classificazione dell'Abruzzo in zona arancione". "L'anticipazione del report settimanale rispetto alla situazione Covid ci dice che l'indice Rt in questo momento è sceso leggermente, passando dall'1.22 della scorsa settimana all'1.17", dice il presidente di Regione, sottolineando che ci si aspetta la conferma della zona arancione e ricordando, comunque, che "rimane valida la mia ordinanza che fino al 28 febbraio colloca in zona rossa le province di Pescara e Chieti".

Conferma in zona arancione in vista anche per la Toscana, mentre per la Basilicata si attende il dato dell'indice di contagio Rt: venerdì scorso quello lucano era 1,2, quindi già da zona arancione. Al tempo stesso, va detto che in Basilicata la pressione ospedaliera continua ad essere ben al di sotto della soglia d'allerta, sia per le terapie intensive sia per la cosiddetta aria non critica. Nel frattempo, oggi la Fondazione Gimbe ha reso noto che nella settimana dal 10 al 16 febbraio, in Basilicata "risultano in peggioramento" i dati che riguardano i "casi attualmente positivi per 100 mila abitanti", l'incremento percentuale dei casi e il dato sulle "persone testate per 100 mila abitanti". In relazione ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, il dato della Basilicata è 625, l'incremento dei casi è al 4,2 per cento e la persone testate per 100 mila abitanti sono 602.

La Sardegna zona arancione per l'Ue

Intanto in Italia la Sardegna è zona gialla, ed ambisce a diventare presto bianca, in Europa, invece, dove i colori della mappa sono differenti, l'isola passa da rossa ad arancione, aggiungendosi alla Valle d'Aosta come uniche regioni arancioni italiane. L'Umbria e le Province autonome di Trento e di Bolzano restano le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi da Covid 19, in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nel resto d'Europa, il rosso scuro continua a coprire buona parte della Penisola iberica, il Sud della Francia, le regioni slovene al confine con l'Italia, la Cechia, le aree limitrofe di Slovacchia e Germania, Lettonia, Estonia, Svezia meridionale.

La mappa epidemiologica delle regioni europee aggiornata dall'Ecdc di Stoccolma classifica in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, l'Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano. La mappa è compilata in base al tasso di notifica dei nuovi casi positivi negli ultimi 14 giorni e del tasso di positivi sui test effettuati. In Italia risulta arancione la Valle d'Aosta e da quest'ultimo aggiornamento anche la Sardegna. Il resto del Paese è invece colorato di rosso.

Il lockdown totale e Mario Draghi: "Whatever it takes, chiudere tutto"

Intanto Giuliano Ferrara sul Foglio oggi chiede a Draghi di chiudere tutto: un lockdown totale come nel resto d'Europa per frenare la corsa delle varianti: "Credo che il governo Draghi debba farci un pensiero, non un pensierino. AParigi e in Francia si sta casa dalle ore diciotto, le sei del pomeriggio. In Germania e in Gran Bretagna, nel secondo caso nonostante il clamoroso successo nella campagna vaccinale, "statevene a casa" è la parola d'ordine perentoria del disciplinamento antiepidemico. Anche la questione delle scuole, a parte gli interessi più che legittimi di artigiani, commercianti, ristoratori, piccoli imprenditori in ogni settore di servizi e produttivo, a parte le esigenze drammatiche dell'ambito turistico, della cultura e dello spettacolo, a parte tutto, è controversa, e non si può giocare a fare il buon pedagogo premuroso se si comprometta la salute sociale generale, quella di allievi, insegnanti, personale compresi".

"La Toscana, codice leopoldino alla mano, è stata fiera di riaprire a gennaio in solitario, e in presenza, come si dice. Om da gialla che era è passata arancione, e le prospettive, a sentire le notizie che arrivano da ogni parte, sono tutt'altro che buone. E' un lavoro sporco quello di segnalare il pericolo, ma qualcuno lo deve pur fare. E qualcuno deve pur decidere, come sa bene un tipo tosto come Draghi, whatever it takes. E' impopolare, è straziante la sola prospettiva, ma se un semaforo rosso generalizzato servisse a ridurre il rischio di ricominciare da capo, e dunque di mettere definitivamente in ginocchio e la salute e l'economia, chi si sentirebbe a cuor leggero di escluderne l'urgenza?".