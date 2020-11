Cosa cambia nelle regioni dopo l'ordinanza del ministro della Salute in vigore dal 15 novembre e le prescrizioni nei comuni di tutta Italia: cosa si può fare e cosa non si può fare, quali negozi sono aperti nelle aree a rischio

L'ordinanza del ministero della Salute firmata ieri da Roberto Speranza porta in zona rossa Campania e Toscana ed istituisce tre nuove zone arancioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Ma intanto anche nel resto d'Italia vengono varate nuove restrizioni locali per evitare il lockdown totale mentre i contagi da coronavirus Sars-Cov-2 continuano ad aumentare ma la crescita sembra in qualche modo rallentare.

Zona arancione e rossa: i nuovi divieti e le regole in tutta Italia

Ieri prima la Cabina di Regia Benessere Italia e poi il Comitato Tecnico Scientifico hanno certificato il peggioramento della situazione dell'epidemia in base ai 21 indicatori dell’epidemia: da domani (e per almeno 15 giorni) Toscana e Campania diventano rosse e si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Alto Adige. In queste regioni valgono quindi tutte le restrizioni principali del lockdown, ovvero:

divieto di spostamento anche all’interno del proprio Comune;

chiusura di bar, ristoranti (autorizzati solo asporto e delivery) e gran parte dei negozi tranne gli alimentari e quelli di generi di prima necessità;

didattica a distanza a partire dalla seconda media;

sospensione di ogni competizione sportiva;

chiusura di musei e mostre, sale giochi, bingo e riempimento dei trasporti pubblici al 50%

Sono invece nove le regioni che diventano arancioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche da domani 15 novembre si vanno ad aggiungere a Puglia e Sicilia (arancioni da subito) e ad Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria (da mercoledì scorso). Qui le regole sono meno restrittive: i negozi al dettaglio restano aperti ma bar e ristoranti sono chiusi, è vietato spostarsi da una regione all'altra salvo che per motivi comprovati da lavoro e necessità con autocertificazione e c'è la didattica a distanza per tutte le scuole superiori.

I nuovi divieti nelle città e le ordinanze di sindaci e governatori

Intanto vengono varati una serie di nuovi divieti nelle città da parte dei sindaci e dei presidenti di regione. L'intenzione è quella di restringere il più possibile la circolazione delle persone e quindi del virus. Arrivano gli ingressi contingentati nei centri storici di Roma, Napoli, Bologna, Benevento e Torre annunziata mentre è vietato lo struscio (ovvero la passeggiata) anche nelle città e nei paesi del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Friuli-Venezia Giulia dopo le ordinanze dei governatori. A Bologna sono vietate anche le manifestazioni e gli eventi, così come le esibizioni degli artisti di strada, mentre a Perugia è chiusa la scalinata della cattedrale di San Lorenzo per evitare assembramenti. A Genova non si può passeggiare sul lungomare nel fine settimana, a Catania è interdetta piazza Duomo, a Livorno è vietato l'accesso nei moletti.

Nelle prossime ore i vigili saranno armati di megafono per evitare gli assembramenti a Roma e in Abruzzo, dove i controlli vengono potenziare per impedire gli spostamenti tra comuni; la Basilicata ha chiesto l'esercito per vigilare sulle strade mentre Bari ha chiuso il verde pubblico. In seguito all'ordinanza della giunta Zingaretti nel Lazio vengono chiuse "le grandi strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole". Niente bancarelle a meno che non vendano generi alimentari e sono vietate le esposizioni dei mercatini. Vietati i mercatini anche a Bolzano mentre a lunedì in Alto Adige scatta la didattica a distanza per tutte le medie e superiori. In Emilia-Romagna è vietato passeggiare e fare sport nel lungomare, mentre in Friuli-Venezia Giulia si potrà fare jogging ma non nei centri storici; l'attività motoria a Bolzano è consentita a mille metri da casa. A Cittadella c'è il divieto di fumo in strada mentre a Verona c'è il senso unico nelle vie pedonali.

Zona rossa e arancione: cosa si può fare e non fare in tutta Italia

Ecco il riepilogo dell'Ansa di cosa si può fare e cosa non si può fare nelle regioni in zona gialla, arancione e rossa dopo l'ordinanza del ministero della Salute che entrerà in vigore dal 15 novembre e sarà valida per due settimane: