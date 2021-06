Le regioni in zona bianca da lunedì 7 giugno e le nuove regole per i posti a tavola nei ristoranti (e in casa). Rt ancora in calo

Rt sempre in discesa in tutta Italia, è a 0,68. Oggi l'ordinanza del ministro Speranza porterà altri territori nell'area con minori restrizioni. L'obiettivo è l'Italia tutta in bianco entro luglio. Mentre arriva una nuova regola per gli spostamenti tra privati

Sono Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto le quattro regioni candidate a entrare in zona bianca con l'ordinanza di oggi del ministro della Salute Roberto Speranza valida da lunedì 7 giugno, mentre il 14 dovrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento.

Le regioni in zona bianca da lunedì 7 giugno e le nuove regole per i posti a tavola nei ristoranti

Dovranno attendere il 21 giugno Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania mentre l'ultima regione a passare nell'area con minori restrizioni dovrebbe essere la Valle d'Aosta il 28. A luglio quindi l'Italia sarà completamente bianca. Oggi il report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dovrebbe infatti certificare un ulteriore passo indietro dell'epidemia e, soprattutto, un ulteriore calo dell'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Intanto gli effetti della zona bianca in Molise non sono stati quelli di far riprendere i contagi, come era successo qualche tempo fa con la Sardegna, che alla fine era retrocessa fino al rosso. L'incidenza, secondo quanto ha comunicato il governatore Donato Toma, è ulteriormente scesa a 11,8 negli ultimi giorni e la regione è anche diventata nel frattempo la prima zona verde italiana in Europa secondo la mappa dei contagi stilata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il resto d'Italia è classificato come arancione tranne Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta che sono in rosso secondo i criteri - più stringenti di quelli italiani - dell'Ecdc.

Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute i contagi sono scesi di nuovo sotto i duemila, con un tasso di positività che sfiora il 2% e 59 morti. Anche se, come ha fatto notare la Fondazione Gimbe, c'è da commisurare il calo dei contagiati a quello dei tamponi. Secondo il monitoraggio indipendente della fondazione di Nino Cartabellotta infatti il numero di persone testate settimanalmente, stabile sino alla prima decade di maggio, si è ridotto nelle ultime 3 settimane da 662.549 a 439.467 (-33,7%). E nello stesso periodo sono state testate, con tampone molecolare o antigenico, in media 120 persone/die per 100.000 abitanti con nette differenze regionali: da 199 del Lazio a 49 della Puglia. "Purtroppo – spiega Cartabellotta – i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il DL 18 maggio 2021 n. 65, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un’arma mai adeguatamente utilizzata".

Nei ristoranti o in casa: al chiuso 6 al tavolo

Ma per ora i numeri sono positivi. "Le cose vanno meglio, ora occorre proseguire in un percorso di gradualità, perché è giusto riaprire ma passo dopo passo visto che un passo troppo lungo ci potrebbe far pagare un prezzo", ha detto ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza. E intanto anche sul caso dei commensali ai tavoli nei locali il governo e le Regioni hanno trovato alla fine la quadra con un compromesso: nessun limite all'aperto e un massimo di sei al chiuso o comunque di due nuclei familiari.

E quindi oggi un'ordinanza del ministro Speranza ufficializzerà il compromesso raggiunto con gli enti locali. E che prevede una novità, come racconta oggi il Corriere della Sera: far valere le stesse regole anche per gli spostamenti verso le abitazioni private. Nei ristoranti al chiuso in zona bianca quindi potranno sedere allo stesso tavolo sei persone. All'aperto invece non ci sarà alcun limite ma rimarrà la regola del distanziamento di un metro tra i tavoli.

Invece se due nuclei familiari decidono di mangiare insieme in zona bianca possono accogliere fino a sei ospiti esclusi i minorenni. In zona gialla invece al momento rimane il limite di quattro persone allo stesso tavolo, sia al chiuso, sia all’aperto. Lo spostamento verso un'altra abitazione privata in sei persone oltre ai figli minori non era stato previsto come regola. In zona gialla rimane invece consentito una volta al giorno lo spostamento verso un'altra abitazione privata nei limiti del coprifuoco a quattro persone oltre ai figli minori.

Intanto il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, definisce "importante" ma condotta in modo "surreale" la discussione sul numero di posti a tavola nei ristoranti. In un intervento sul sito 'MedicalFacts' da lui fondato, lo scienziato fa notare infatti che "nessuno, né le istituzioni, e sorprendentemente neanche le associazioni dei ristoratori, ha tirato in ballo l'elemento più importante dal punto di vista sanitario: chi si siede a tavola è vaccinato o non è vaccinato?".



"La discussione attuale sul numero di posti che dovrebbero essere concessi ai ristoratori in ogni tavolata per riaprire i ristoranti in sicurezza" in era Covid "è importante", scrive Burioni, perché "se è vero che decisioni troppo permissive potrebbero portare a dei pericoli sanitari, è altrettanto vero che decisioni inutilmente severe causerebbero un ulteriore danno economico del tutto evitabile a un settore che è già stato colpito in maniera terribile dagli eventi degli ultimi 15 mesi. Tuttavia, trovo questa discussione condotta in maniera del tutto surreale", non considerando appunto il fattore chiave.

"Perché", ed "è bene dirlo, in quanto questa è la realtà scientifica indiscutibile e innegabile - puntualizza il virologo - se a tavola ci sono vaccinati è un conto, se ci sono persone non vaccinate è un altro. Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di cominciare a discuterne seriamente".

Rt scende a 0,68 contro lo 0,72 di 7 giorni fa

Aggiornamento 9.25: Rt ancora in discesa in tutta Italia, è a 0,68 contro lo 0,72 della settimana scorsa. Lo certifica la Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute il cui lavoro è comunque sempre più incentrato sull'incidenza, diventato il valore fondamentale per decidere in quale colore debbano essere inserite le Regioni. E anche quel parametro, basato sul numero di casi settimanali per 100mila abitanti, scende moltissimo. Oggi è a 32 contro il 47 di venerdì scorso.

Anche questa settimana nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva, si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, e' sotto la soglia critica (12%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.323 (25/05) a 1.033 (31/05). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (11%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 8.577 (25/05) a 6.482 (31/05). Quattro Regioni riportano allerte di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte.