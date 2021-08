In zona gialla dopo Ferragosto: mascherine e nuovi limiti, cosa cambia

Dopo neanche due mesi in zona bianca l'Italia si prepara a festeggiare il Ferragosto con il timore di una nuova ordinanza cambia colori che venerdì possa determinare nuove restrizioni: all'aumento dei contagi legati alla trasmissione del contagio della variante delta del coronavirus sta infatti seguendo un - per quanto lento - aumento della pressione ospedaliera. Se infatti resta al 5% a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali, sono sette le regioni che vedono un aumento di un indice che in Sicilia è arrivato al 14 per cento, sfiorando la soglia del 15% indicata come uno dei parametri oltre cui scattano le nuove restrizioni con l'ordinanza "cambio colore".

Quanto alle terapie intensive il bollettino coronavirus di ieri ha registrato il più alto numero di nuovi ingressi da mesi, 39, e il tasso di occupazione dei posti letto, dopo settimane di stabilità, segna +1 per cento raggiungendo quota 4%. Per la Sardegna il superamento della soglia del 10 per cento comporterebbe il cambio di colore a partire da lunedì prossimo.

Altro parametro da tenere in considerazione è l'aumento dell'incidenza, ovvero quanti nuovi casi covid vengono individuati nella popolazione: le nuove norme per il cambio di colore prevedono si passi in giallo quando - con un'incidenza superiore a 50 casi settimanali per centomila abitanti - le terapie intensive risultano occupate al 10% o i reparti ordinari al 15%. Per restare in zona bianca questi parametri non devono essere superati. A oggi l'unica Regione che ha superato due di questi parametri su tre è la Sardegna.

L'incidenza dei nuovi casi covid

Questa, nel dettaglio, la situazione dell'incidenza nelle regioni, quasi tutti in crescita rispetto alla settimana precedente.

Molise 19,20;

Alto Adige 29,85;

Piemonte 32,59;

Trentino 35,39;

Puglia 39,64;

Lombardia 45,55;

Abruzzo 47,61;

Friuli Venezia Giulia 51,65;

Campania 56,48;

Basilicata 56,76

Calabria 57,12;

Liguria 58,10;

Lazio 64,70;

Valle d'Aosta 65,58;

Marche 78,47;

Emilia Romagna 93,01;

Veneto 94,75;

Umbria 94,81;

Sicilia 104,55;

Toscana 119,73;

Sardegna 142,03

I ricoveri in Terapia intensiva

Questo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dedicati ai pazienti covid

Valle d'Aosta 0%

Trentino 0%

Piemonte 1%

Friuli Venezia Giulia 1%

Umbria 1%

Abruzzo 1%

Basilicata 1%

Alto Adige 2%

Veneto 2%

Calabria 2%

Lombardia 3%

Marche 3%

Campania 3%

Molise 3%

Puglia 3%

Emilia Romagna 4%

Toscana 5%

Lazio 7%

Liguria 7%

Sicilia 7%

Sardegna 11%

I ricoveri in ospedale

Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina interna e pneumologia da parte di pazienti Covid, rispetto al totale

Piemonte 2%

Alto Adige 2%

Veneto 2%

Friuli Venezia Giulia 2%

Molise 2%

Trentino 3%

Liguria 3%

?Puglia 3%

Valle d'Aosta 4%

Lombardia 4%

Umbria 4%

Abruzzo 4%

Emilia Romagna 5%

Marche 5%

Toscana 5%

Lazio 7%

Campania 7%

Basilicata 7%

Sardegna 7%

Calabria 11%

Sicilia 13%

Cosa cambia con i cambi colore

Con il nuovo scenario i turisti che hanno scelto Sicilia e Sardegna come meta delle vacanze devono preoccuparsi? In realtà con il nuovo decreto covid le differenze tra zona bianca e zona gialla sono alquanto limitati. Non è infatti prevista la reintroduzione del coprifuoco, né limitazioni agli spostamenti all'interno delle Regioni o tra le Regioni, limiti che ritorneranno solo in caso di passaggio a zona arancione o rossa.

In zona bianca ritorna invece l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. I ristoranti restano aperti ma niente più tavolate: se in zona bianca l'unica limitazione è il vincolo delle 6 persone al massimo al chiuso, in zona gialla la soglia è di quattro persone e viene estesa anche ai tavoli all'esterno.