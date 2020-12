Oggi il report dell'Istituto Superiore di Sanità e un'ordinanza del ministero della Salute porteranno in zona gialla dal 13 dicembre la Lombardia e, probabilmente, anche il Piemonte e la Toscana. Mentre per la Campania si dovrà ancora attendere. Questi sono i pronostici sulle regioni che cambieranno colore con l'ordinanza che verrà firmata nella serata dell'11 dicembre, in attesa della zona gialla per tutta Italia, prevista per la seconda metà di dicembre

Piemonte, Lombardia, Toscana: le regioni in zona gialla dal 13 dicembre (e la Campania?)

Per quanto riguarda la Lombardia, la conferma è arrivata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Attilio Fontana: "Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore. Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus", ha detto Fontana.

Il governatore Alberto Cirio invece non ha anticipato nulla in questi giorni riguardo la possibilità di tornare in zona gialla, ma anche il Piemonte dovrebbe fare parte della lista delle regioni che cambieranno colore con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi di positivi al test del Covid si sono mantenuti sotto quota 1000: l952, 906 e 974. Cirio ha ribadito che le vaccinazioni partiranno entro la fine di gennaio 2021. "Abbiamo già presentato il piano per la fase uno, per vaccinare tutto il personale sanitario e tutti gli ospiti delle Rsa, la consegna dei vaccini è prevista per l'ultima settimana di gennaio'. Abbiamo già trasferito tutti i dettagli al commissario sia per lo stoccaggio del vaccino sia per la distribuzione verso tutte le strutture ospedaliere e le oltre 700 residenze per anziani, Siamo già determinati ha aggiunto Cirio - sulla fase due, quella che amplia il raggio agli altri soggetti e per la quale entra in campo ancora più direttamente la competenza regionale". Intanto Repubblica ha annunciato ieri il passaggio alla zona gialla attribuendolo a un'anticipazione di Speranza a Cirio.

E la Toscana? "Sarà il Comitato tecnico scientifico a decidere quando la Toscana scenderà in zona gialla: ma visto che in Toscana anche l'Rt è sceso sotto 1, noi abbiamo le condizioni per esserlo in qualsiasi momento", ha detto nei giorni scorsi il governatore Eugenio Giani. Anche la Basilicata, scrive l'agenzia Ansa, vede sempre più concretizzarsi il ritorno alla zona gialla, con la speranza quindi di lasciare quella arancione in cui è entrata lo scorso 11 novembre. Negli ultimi giorni i contagi sono stati in netto calo e anche altri parametri - come l'indice di contagiosità Rt e l'occupazione dei posti covid, entrambi in costante miglioramento - potrebbero essere determinanti nella decisione che dovrà comunque essere presa domani, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico, dal Ministero della Salute.

Le regioni che potrebbero cambiare colore con l'ordinanza dell'11 dicembre

Per la Campania, scrive oggi il Mattino, invece la zona gialla potrebbe essere rinviata. Anche se nella regione cala la percentuale tamponi-positivi: nelle ultime 48 ore sono 1.198 i positivi (di cui 99 sintomatici) su 14.106 tamponi, secondo i dati comunicati ieri dall’Unità di crisi. Una percentuale, quindi, dell’8,49 e inferiore a quello del giorno precedente (8,57 per cento) anche se si registrano 58 deceduti. Ma secondo il quotidiano non è ancora il momento dell'allentamento:

Per questo fine settimana sarebbe in arrivo una promozione per una serie di regioni: in zona gialla dovrebbero andare Piemonte, Lombardia e forse la Toscana. Mentre per la Campania, finita in zona arancione dopo la Lombardia, si profila una discesa nella zona di misure meno restrittive solo per il 21 dicembre. Giusto qualche giorno prima di Natale.

Intanto però Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza restrittiva che contiene misure per "limitare al massimo la mobilità in generale e fra i comuni, sulla linea della prevenzione del rigore e al fine di evitare quanto più possibile il contagio". L'ordinanza dispone, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale e prevede inoltre, già da questo fine settimana, "controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all'aeroporto di Capodichino per un'operazione di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi". L'Unità di crisi della Regione Campania ribadisce che "è indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio".

"Fino al 15 gennaio questo Dpcm rimarrà ancora vigente, ma tante regioni in queste settimane passeranno da zona arancione a zona gialla, quindi noi stiamo restituendo spazi di libertà", ha detto ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervendo alla trasmissione, registrata, Porta a Porta. "È chiaro che una cosa è la zona rossa dove tutti i negozi sono chiusi e un'altra la zona gialla dove ci sono limitazioni più contenute - ha continuato - dobbiamo riuscire a reggere queste due settimane molto insidiose del Natale, è inverno, si sta in luoghi chiusi, si areano meno gli spazi perchè fa freddo".