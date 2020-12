Zona rossa e arancione, coprifuoco anticipato e deroghe per i non conviventi: ecco i divieti di Natale 2020

Italia in lockdown. Arrivano conferme sulla nuova stretta che dovrebbe prevedere tra le altre cose la possibilità di uscire dai comuni sotto i 5mila abitanti. Ecco cosa si potrà fare (e cosa no)

Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi e arancione nei restanti giorni. Sarebbe questa la decisione assunta dal governo nel corso della riunione tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza per decidere sulla nuova stretta nel periodo di Natale. Stando a quanto trapelato, l’intenzione è chiara: troppo alto il rischio di una recrudescenza dell’epidemia, si va dunque verso restrizioni severe. Salvo sorprese, il calendario delle feste dovrebbe essere il seguente. Dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio l’Italia dovrebbe essere rossa.

Il coprifuoco anticipato alle 20 nei giorni arancioni

Gli altri giorni arancione. Una zona arancione "rinforzata": secondo l'Adnkronos il coprifuoco dovrebbe infatti essere anticipato alle 20. Questa la decisione assunta nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e il ministro gli Affari regionali, Francesco Boccia. Ci sarebbe però una deroga agli spostamenti tra i Comuni che prevede la possibilità di uscire dai comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si potrà muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Non solo: nel nuovo decreto potrebbe esserci una deroga per consentire a due non conviventi - ma solo parenti stretti - di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Nei giorni 'rossi', dunque ci si potrà spostare con l’autocertificazione "per far visita a un famigliare, portando con se figli 'under 14' che saranno comunque esclusi dal 'conteggio'. Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l'importante è che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età". Ma per ora si tratta di un’indiscrezione.

Nell'ambito della zona rossa e arancione - quindi fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni - dovrebbe essere consentito , sia nelle giornate "rosse" che in quelle "arancioni" a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Non è ancora chiaro se il governo deciderà di emanare soltanto un decreto legge (senza il Dpcm).

La proposta del governo prevede dunque la zona rossa su tutto il territorio nazionale dal 24 al 27 dicembre, poi dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. Zona arancione dal 28 dicembre al 30 dicembre e il 4 gennaio. Al via intanto la riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia con le Regioni e gli enti locali. Al confronto partecipano in collegamento anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri.