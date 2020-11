Ci vorranno almeno due se non tre settimane. La situazione per Lombardia e Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta è diversa da quella di Puglia e Sicilia. Abruzzo, Basilicata, Umbria e Liguria possono uscire dalla prima settimana di dicembre, Campania e Toscana dovranno aspettare la seconda

Zona rossa o zona arancione? L'ordinanza del ministero della Salute che il 15 novembre ha cambiato colore a Campania e Toscana (diventate zone rosse) e a Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche (trasformatesi in arancioni) non è piaciuta a molti presidenti di Regione. Che oggi spingono sul ministro Roberto Speranza per cambiare colore entro la prossima settimana. Ma sarà difficile, se non impossibile, accontentarle. Vediamo perché.

Zona rossa e arancione: quando le Regioni potranno cambiare colore

L'ordinanza che ha cambiato colore alle regioni è entrata in vigore ieri, 15 novembre, e il presidente della Toscana Eugenio Giani, a SkyTg24 ha detto che la decisione "è stata presa su dati che vanno dall'1 all'8 novembre, dal 9 novembre i dati si sono quantomeno stabilizzati, ho visto un cauto miglioramento. A questo punto il provvedimento è preso, a questo punto dobbiamo fare squadra per ritornare a metà dicembre, prima di Natale, ad allentare la morsa e magari tornare in zona arancione se non in zona gialla". Giani ha detto che spera di poter far cambiare idea al governo per la metà di dicembre. Ovvero prevede che la Toscana rimanga zona rossa per almeno un mese. Massimiliano Fedriga invece ha annunciato l'intenzione di ritirare l'ordinanza che era stata emanata insieme a quelle di Emilia-Romagna e Veneto per evitare la "retrocessione" in zona arancione. Dove invece non vuole che la Liguria rimanga il suo presidente Giovanni Toti, che ha detto che aspetta un miglioramento dei numeri per chiedere al governo di tornare zona gialla. Possibilmente entro i primi giorni di dcembre ma non è escluso che si possa fare anche prima.

Il problema però è che non sarà così facile. Come spiega oggi Repubblica, il meccanismo dell'ultimo Dpcm prevede che le Regioni possano chiedere la revisione della fascia dopo una settimana dall'entrata, in base al monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che di solito si svolge il venerdì (quando gli enti ricordano di mandare i numeri). Ma quei numeri si devono confermare per due settimane consecutive prima di poter uscire dalla zona assegnata dall'ordinanza. Quindi ci vogliono almeno tre settimane, una volta entrati in zona rossa o arancione, per cambiare colore. Anzi: visto che le ordinanze finora sono state firmate di venerdì, le richieste rischiano di slittare alla settimana successiva.

Ipotizzando una tempistica, allora, Lombardia e Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta (che dhanno subito restrizioni a partire dal 6 novembre) potrebbero uscire dalla zona rossa dal 27 novembre, così come Puglia e Sicilia dall'area arancione. Altre Regioni dello stesso colore come Abruzzo, Basilicata, Umbria e Liguria potrebbero migliorarsi dal 4 dicembre (la loro ordinanza è effettiva dall'11 novembre), al pari della rossa Bolzano. Toscana e Campania, rosse dal 15 novembre, potrebbero cambiare regime dall'11 dicembre, così come le arancioni Friuli, Marche ed Emilia Romagna.

E da questi tempi non si scappa.