Tutta la provincia di Perugia in zona rossa

Le due varianti riscontrare in Umbria, inglese e brasiliana devono essere immediatamente bloccate per evitare la diffusione. Il resto dell'Umbria è invece in fascia arancione

I contagi preoccupano: Tutta la provincia di Perugia finisce in zona rossa per due settimane a partire da lunedì 8 febbraio. La decisione è stata confermata non solo dai sindaci ma anche da fonti di Palazzo Donini al termine dell'incontro di oggi pomeriggio tra Anci, Comitato tecnico scientifico, Giunta regiona e Ministero della Salute.

Zona rossa per tutta la provincia di Perugia

Le due varianti riscontrare in Umbria, inglese e brasiliana, scrive PerugiaToday devono essere immediatamente bloccate per evitare la diffusione. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha illustrato il provvedimento ai sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane.

Il resto dell'Umbria è invece in fascia arancione. In Umbria sono stati individuati 18 casi di variante inglese del virus Sars-Cov-2 e 12 di quella brasiliana, mentre su altri campioni sono in corso le analisi. Complessivamente sono stati 42 i campioni inviati all'Istituto superiore di Sanità.

La variante brasiliana si presenta prevalentemente in ambito ospedaliero, mentre quella inglese si riscontra soprattutto sul territorio, in particolare nell'area tra Bastia Umbra, il Perugino e il Trasimeno.

In base ai dati del Monitoraggio Iss-Ministero della Salute, al 3 febbraio 2021 relativi alla settimana 25 gennaio-31 gennaio 2021 - la regione ha fatto registrare il dato più alto in Italia relativo all'indice Rt (1.18). I dati delle ultime 24 ore fanno intanto registrare un balzo dei ricoverati: secondo i dati della Regione aggiornati al 6 febbraio, sono 458, quindici in più di ieri, dei quali 70 (quattro in più) in terapia intensiva. I nuovi contagi sono 351. Segnalati oggi altri otto morti.