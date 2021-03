Zone rosse e arancio scuro: le città italiane che sono già in (quasi) lockdown

Da Nord a Sud, si firmano ordinanze per instaurare zone rosse e fasce arancioni rafforzate per tentare di bloccare il contagio da Coronavirus

C’è preoccupazione per i numeri del contagio da Coronavirus in tutta Italia e così scattano ordinanze in diverse parti d’Italia, dove si accendono zone rosse. Proprio oggi sono arrivate decisioni da Sud a Nord Italia, che entrano in vigore a partire da domani mercoledì 4 marzo. Tra queste c’è la Lombardia, dove il presidente Attilio Fontana, ha firmato tre ordinanze. Così entrano in zona rossa la provincia di Como; in arancione rafforzato 18 comuni della provincia di Mantova, in provincia di Cremona, oltre al capoluogo, ci finiscono altri 8 comuni; in provincia di Pavia c’è la fascia arancione rafforzata per 12 comuni; stesso rafforzamento per 10 comuni dell’hinterland milanese. In questi comune tutte le lezioni sono sospese, comprese le scuole dell’infanzia. In (quasi lockdown) restano anche diversi comuni del cremasco e del bergamasco. C’è anche un miglioramento in provincia di Pavia, Viggiù in provincia di Varese e Bollate in provincia di Milano, che passano da fascia rossa ad arancione rafforzato.

Il sindaco Virginio Merola, che da giorni si diceva preoccupato per la condizione dei contagi a Bologna e provincia, alla fine ha ottenuto la tanto richiesta zona rossa. Dunque anche la provincia del capoluogo emiliano-romagnolo entra in fascia ad alto rischio. Dunque anche qui scuole chiuse, stop alle attività commerciali, non si esce ed entra dal territorio salvo motivi di lavoro, salute o necessità. Una scelta inevitabile che sarebbe in perfetta sintonia con il Dpcm di prossima uscita. Infatti, se il Cts prende come dato di riferimento i 250 contagi ogni 100mila abitanti, Bologna è tra le prime a dove chiudere visto che Merola ha parlato di "400 casi di media ogni 100mila in provincia abitanti nel territorio dell'Ausl di Bologna, con 13 Comuni sopra i 500 casi e la media del distretto Appennino di 584”.

Nel Lazio, che al momento è in zonagialla, c'è la provincia di Frosinone in zona arancione e, nel romano, preoccupano i 5 comuni in zona rossa: Colleferro, Carpineto Romano in provincia di Roma, Torrice (Frosinone) e Roccagorga (Latina). E di recente anche Monte San Giovanni Campano.

Seguono a ruota le Marche, dove il presidente di Regione Francesco Acquaroli ha firmato un’ordinanza per cui, a partire da domani mattina, la provincia di Ancona passerà in zona rossa. Ma il provvedimento sarà valido fino alla scadenza del Dpcm in vigore, cioè venerdì 5 marzo, in attesa delle decisioni del Governo.

In Abruzzo preoccupa la situazione di Pescara dove, nonostante la zona rossa vada avanti da ormai 16 giorni, con tutte le scuole chiuse, continua a peggiorare la situazione. Secondo l’agenzia di stampa Ansa infatti, la variante inglese copre il 70% dei contagi da coronavirus.

A sud ci sono i comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, tutti in provincia di Vibo Valentia e tutti in zona rossa dalle 22 di stasera, con un documento a firma del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, Dunque anche qui vietato entrare ed uscire, ma con una deroga: “E’ consentito ai non residenti l'attraversamento dei Comuni interessati dall'ordinanza, senza possibilità di sosta e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Ci sono poi zone dove c’è l’idea di seguire questi territori, come ad esempio a Modena e Caserta. In particolare, nella città campana, l'Asl chiede di rafforzare le restrizioni in quanto, se da una parte alcuni sindaci hanno già provveduto, dall’altra c’è chi attende che sia De Luca a muoversi. Possibili restrizioni anche nell’empolese dove, stando all’agenzia di stampa Ansa, sono scesi in un giorno da 91 a 85 i ricoverati nei quattro reparti Covid dell'ospedale di Empoli, ma l’ipotesi zona rossa resta al vaglio del Presidente della Regione Eugenio Giani.