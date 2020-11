Oggi è la giornata in cui la Campania, o parte di essa, cambierà colore: l'Unità di crisi regionale ha annunciato zone rosse nelle città campane con un alto numero di contagi e misure per la limitazione di attività commerciali non essenziali: "Si sta decidendo in queste ore l'istituzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le Prefetture competenti e con i Comuni per garantire l'indispensabile impiego delle Forze dell'Ordine per il controllo sui territori".

Cosa succede oggi con le zone rosse in Campania

Ma potrebbe non finire qui, visto che anche la Cabina di Regia, dopo aver ricevuto i nuovi numeri, potrebbe decidere che è necessaria una stretta che riguarda tutto il territorio e quindi un'ordinanza del ministero della Salute potrebbe portare la regione da gialla ad arancione o addirittura rossa, mentre dai dati dell'ultimo bollettino della Regione dai quali emerge un'impennata del numero dei positivi: sono 4.065 rispetto al dato di ieri (3.166). Aumentano i tamponi, sono 23.840 a confronto dei precedenti 18.446. 31 i morti, nei giorni dal 7 all'11 novembre. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 17 per cento. Il tutto mentre il presidente della Regione Vincenzo De Luca va all'attacco: "Non abbiamo bisogno dell’esercito e di ospedali da campo, ma di medici: un mese fa ne avevamo chiesti 1.400, sono arrivati solo sette anestesisti". E intanto è arrivato il rapporto degli ispettori dei Nas sulla situazione, che denuncia sovraffollamento dei pronto soccorso, ricoveri negati, grave carenza di medici (soprattutto anestesisti), mancata programmazione di piani anti-Covid per la seconda ondata e soprattutto l’inesistenza di un’adeguata rete di medicina territoriale, secondo Repubblica.

Una situazione esplosiva, sulla quale il ministro degli Esteri Luigi Di Maio getta benzina sul fuoco in un'intervista a La Stampa: "La Campania è fuori controllo e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire, "servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo, proviamo a pensare alla famiglia di quel paziente e di tanti altri, ai medici sotto stress, se non si interviene qui si rischia di implodere, lo dico da giorni". "Decidiamo. Punto. Manteniamo il sangue freddo e interveniamo pensando al valore della vita, che è primario, non seguendo il consenso o il sentiment. Questa è una pandemia, non una campagna elettorale". L'annuncio dell'Unità di crisi regionale ha un solo senso: De Luca ha deciso, come hanno fatto i governatori di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di anticipare il governo e l'ordinanza del ministero allo scopo di tentare di scongiurarla. Riuscirà?