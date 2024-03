Codice della strada, arrivano le ztl nelle aree turistiche patrimonio dell'umanità

In Italia alcune zone turistiche di particolare rilevanza saranno presto poste sotto "esigenze straordinarie di tutela" per quanto riguarda la viabilità. Obiettivo: ridurre la pressione del traffico, come ad esempio sulla Costiera amalfitana che notoriamente viene presa d’assalto dai turisti durante i ponti e le feste. Tutta colpa dell'overtourism, lo sa bene Venezia costretta a introdurre l'accesso a pagamento in città.

Torna all’attenzione della Camera la proposta di modifica del Codice della strada che punta a introdurre la possibilità per gli enti territoriali e locali delle aree Unesco di istituire zone a traffico limitato temporanee (Ztlt). Vediamo cosa sono le ztlt e perché si parla di Costiera amalfitana.

Modifiche al Codice della strada

La proposta di modifica firmata da Forza Italia introduce all’articolo 6 del Codice della strada, quello che fa riferimento alla "circolazione al di fuori dei centri abitati", la possibilità di introdurre ztl speciali nelle zone poste sotto la tutela dell’Unesco. Fa parte di circa 160 emendamenti approvati dalla commissione Trasporti. L’approvazione della Ztl nelle aree patrimonio dell’umanità prevede un iter specifico che passa per l’autorizzazione del prefetto e alcune importanti limitazioni. In particolare non potrà avere durata superiore ai cinque mesi. Ecco perché si parla di Ztlt, ovvero di Zone a traffico limitato temporanee.

Le zone 'off limits' potranno essere controllate anche elettronicamente ma i comuni non potranno richiedere alcun onere ai soggetti autorizzati all’accesso, come i residenti ad esempio. Capitolo a parte per la segnaletica, con l’area interdetta che dovrà essere adeguatamente segnalata per evitare multe salate agli automobilisti. Siti istituzionali ed enti interessati saranno obbligati a dare notizia "sulla durata del divieto per l’intero periodo del medesimo". Infine le Ztlt non potranno essere applicate alle autostrade, strade extraurbane principali e strade urbane già sottoposte a Ztl ordinaria.

Ztl speciale nella Costiera amalfitana

"La proposta della Ztl in Costa d’Amalfi ha come obiettivo l’accogliere le istanze del territorio in materia di vivibilità e sicurezza", ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante. La definisce una misura fondamentale per "valorizzare il sistema turistico di un patrimonio Unesco".

Entusiasta anche il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Grazie a questo nuovo sistema verrà garantita "maggiore vivibilità a un territorio dalla forte attrazione turistica", con un occhio particolare alla "gestione delle emergenze, a partire da quelle sanitarie. Abbiamo grandi aspettative, si tratta di un’opportunità enorme per i sindaci e le istituzioni territoriali: ora bisogna iniziare a ragionare sulla regolamentazione della Ztl anche perché saremo pionieri a livello nazionale e internazionale su un provvedimento in cui faremo scuola".