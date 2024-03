Alghe rosse commestibili: che cos'è e come si cucina l'alga dulse

Le alghe rosse commestibili rappresentano un tesoro di nutrienti e sapori che arricchisce la nostra cucina con un tocco di originalità e benessere e stanno guadagnando sempre più popolarità nella cucina moderna. Tra le varietà più pregiate e amate troviamo l'alga dulse (Palmaria palmata), un'alga rossa dal colore bruno-rossiccio che cresce rigogliosa sulle coste rocciose del Nord Atlantico.

Conosciuta per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina, l'alga dulse offre una vasta gamma di benefici per la salute oltre a un'esperienza culinaria unica. Scopriamo insieme che cos'è l'alga dulse e come incorporarla nei nostri piatti quotidiani.

Proprietà e benefici dell'alga dulse

L'alga dulse, scientificamente conosciuta come Palmaria palmata, è una specie di alga rossa che cresce principalmente lungo le coste dell'Atlantico nord. Ha un colore rosso brillante e una consistenza morbida, cosa che la rende facile da mangiare sia cruda che cotta.

L'alga dulse vanta un profilo nutrizionale eccezionale, essendo ricca di vitamina C, lisina, un amminoacido essenziale utilizzato per favorire le funzioni gastriche e digestive, potassio, magnesio, fosforo e iodio, fondamentale per la salute della tiroide. Inoltre l'alga dulse:

è una fonte naturale di ferro - l'alga dulse è un eccellente rimedio contro l'anemia ferropriva, con un contenuto di ferro superiore a molte verdure a foglia verde;

ha proprietà antinfiammatorie - il suo elevato contenuto di carotenoidi e omega-3 aiuta a contrastare le infiammazioni e a proteggere il sistema cardiovascolare;

è un aiuto per la digestione - le fibre contenute nell'alga dulse favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a combattere la stitichezza;

è la seconda alga con il contenuto proteico più alto, dopo l’alga nori, e, per il suo elevato contenuto salino, può essere considerato un efficace e ottimo "integratore" naturale da assumere dopo l'attività sportiva per il riequilibrio idro-salino;

rinfoltisce i capelli - la ricchezza di vitamine e minerali rende l'alga dulse un valido alleato per la salute dei capelli, contrastandone la caduta e favorendone la crescita.

Come cucinare l'alga dulse

L'alga dulse può essere consumata fresca, secca o sotto forma di integratore alimentare:

fresca - leggermente sciacquata sotto acqua corrente, l'alga dulse fresca può essere gustata cruda come spuntino o aggiunta a insalate, zuppe e piatti di pesce. Inoltre, può essere tritata finemente e utilizzata come condimento per primi piatti o secondi a base di carne o verdure.

secca - l'alga dulse secca può essere conservata per lungo tempo e reidratata in acqua tiepida prima di essere utilizzata. Può essere tostata in forno per un sapore più intenso e utilizzata come snack croccante. Frantumata in polvere, invece, può essere aggiunta a salse, impasti per pane o pizza, frullati e yogurt.

La ricetta dell’insalata di quinoa con alga dulse

Vediamo quindi insieme una deliziosa e facilissima ricetta per un'insalata sana e nutriente arricchita con l'alga dulse.

Avrai bisogno di quinoa, alga dulse tagliata a strisce, verdure fresche a piacere (pomodori, cetrioli, peperoni, ecc.) e condimenti a piacere (olio d'oliva, succo di limone, sale, pepe).

Cuoci la quinoa secondo le istruzioni sulla confezione e lasciala raffreddare, nel frattempo taglia le verdure fresche a dadini e mescolale con la quinoa. Poi, aggiungi le strisce di alga dulse e condisci con olio d'oliva, succo di limone, sale e pepe a piacere. Mescola bene e servi come piatto principale o contorno.

Dove acquistare l'alga dulse

L'alga dulse fresca si trova nei negozi di alimentari biologici, nei negozi specializzati in prodotti etnici e online. L'alga dulse secca è più diffusa e reperibile anche online e nei supermercati più forniti.