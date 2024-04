8 alimenti che pensi facciano dimagrire ma che invece fanno ingrassare

Nel percorso verso il raggiungimento del peso ideale, molte persone si affidano spesso a credenze comuni pensando che possano aiutarle a perdere peso. Tuttavia, dietro a molte di queste convinzioni si nasconde una realtà ben diversa.

E se tutti sappiamo che fritti, dolci, gelati e golosità varie devono essere assolutamente evitati se si vuole dimagrire, non tutti sanno che esistono alcuni alimenti che sembrano dietetici quando in realtà non lo sono affatto.

Questi “falsi amici” a prima vista sembrano innocui o addirittura benefici per la linea, ma in realtà nascondono insidie caloriche e molto poco salutari che potrebbero portarci ad ingrassare. Ecco quali sono.

Falsi amici: i succhi di frutta

Un succo di frutta fatto in casa con frutta fresca potrebbe sembrare la scelta ideale per una pausa salutare, ma in realtà è preferibile assumere la frutta intera. I succhi, infatti, concentrano in sé gli zuccheri della frutta, perdendo la parte fibrosa che invece contribuisce a saziare e regolarizzare l'assorbimento degli zuccheri. Inoltre, i succhi di frutta confezionati sono spesso addizionati di zuccheri e conservanti.

Yogurt "light"

Gli yogurt "light" o "0% grassi" sembrano la scelta ideale per chi vuole stare attento alla linea, ma spesso contengono molti zuccheri aggiunti per compensare il gusto assente dei grassi. Lo yogurt bianco naturale, invece, è un alimento sano e ricco di proteine, che può essere arricchito con frutta fresca o secca per renderlo più gustoso e dolcificare in modo naturale.

Alimenti che fanno ingrassare: le barrette ai cereali

Le barrette ai cereali sono spesso considerate una scelta pratica per uno spuntino veloce durante la giornata. Tuttavia, molte di queste barrette contengono quantità significative di zucchero aggiunto, oltre a grassi idrogenati, grassi vegetali di scarsa qualità e conservanti.

Prima di acquistare una barretta energetica, controllate l'etichetta per assicurarvi che sia ricca di proteine e fibre e bassa in zuccheri aggiunti oppure, per un’alternativa sana e gustosa, puoi provare questa ricetta: mescola insieme 100 gr di avena, una manciata di riso soffiato, un po’ di frutta secca mista tagliata a pezzi, 3 cucchiai di miele e 2 cucchiai di olio di semi di girasole. Spargi il composto su una teglia e inforna a 180° per una mezz’ora, mescolano un pochino il muesli dopo 15 minuti.

Falsi amici: i frullati

I frullati, soprattutto quelli di frutta, possono sembrare un pasto sano e veloce, ma in realtà rischiano di essere delle vere e proprie bombe caloriche. Un frullato di frutta, infatti, contiene gli zuccheri di tutta la frutta utilizzata, senza la parte fibrosa che invece aiuterebbe a saziare e a regolarizzare l'assorbimento degli zuccheri. Meglio optare per frullati che includono anche verdura e yogurt, per un pasto più completo e bilanciato.

Alimenti che fanno ingrassare: i dolci "light"

Anche i dolci "light" o "senza zucchero" possono essere un inganno per la dieta. Spesso contengono dolcificanti artificiali che possono avere effetti negativi sulla salute, oltre a grassi e calorie. Se proprio si ha voglia di dolce, meglio optare per una porzione di cioccolato fondente o un frutto fresco, oppure prepararlo in casa seguendo ricette ad hoc.

Frutta candita e disidratata

Mentre la frutta secca rappresenta un alimento ricco di nutrienti e perfetto per ricaricare le energie, sia la frutta disidratata che quella candita non sono la scelta giusta se si vuole dimagrire. Per quanto riguarda la frutta disidratata, infatti, il processo di essiccazione concentra gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta, aumentando la loro quantità fino a tre volte rispetto alla frutta fresca.

Ma anche la frutta candita fa ingrassare: oltre ad un contenuto di zuccheri già elevato, infatti, la frutta candita viene ulteriormente arricchita con sciroppi zuccherini, raggiungendo livelli di zuccheri davvero esagerati.

Alimenti che fanno ingrassare: i cibi "light"

Molte persone a dieta si affidano a quelli che vengono definiti “cibi light”: alimenti preconfezionati che nel claim vantano meno grassi o meno zuccheri presenti. Tuttavia questi alimenti vengono spesso arricchiti con zuccheri, sale e additivi dalle industrie alimentari per compensare la ridotta presenza di grassi e per aggiungere sapore.

Uno studio condotto nel Regno Unito ha rivelato che il 10% degli alimenti dietetici contiene le stesse calorie o addirittura più di quelli normali, mentre il 40% presenta un maggiore contenuto di zuccheri.

Falsi amici: la soia

La soia è un alimento ricco di proteine e nutrienti, spesso considerato un sostituto vegetale della carne. Tuttavia la maggior parte della soia coltivata a livello globale è prodotta con metodi non biologici e impiega organismi geneticamente modificati (OGM). Questo aspetto solleva dubbi in alcuni consumatori per via di potenziali impatti ambientali e sulla salute.

Inoltre, sarebbe bene evitare anche lo yogurt di soia che, pur essendo una fonte di proteine vegetali, può contenere alte quantità di zuccheri aggiunti. Questo aspetto è importante da valutare, soprattutto se si segue una dieta che limita l'assunzione di zuccheri.

Perdere peso in modo sano e duraturo richiede una dieta equilibrata e completa, che includa tutti i gruppi nutrizionali. È importante non demonizzare nessun alimento, ma imparare a fare scelte consapevoli e a consumare con moderazione anche i cibi più "golosi". Ricorda, è sempre consigliabile consultare un medico o un nutrizionista per creare un piano alimentare personalizzato in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, per dimagrire in modo efficace e senza rischi per la salute.