15 alimenti da assumere per abbassare il colesterolo

I dati riguardanti il livello di colesterolo in Italia non sono certo rincuoranti: nella fascia di età compresa tra i 35-74 anni, il 57% degli uomini e il 58% delle donne registra un valore di colesterolemia totale che è uguale o superiore a 200 mg/dl. Per quanto riguarda invece i livelli di LDL, il 62% degli uomini e il 61% delle donne hanno un livello elevato, ovvero maggiore o uguale a 115 mg/d*.

Si tratta di numeri che ci offrono un quadro sulla situazione di salute degli italiani che non va sottovalutato. Il colesterolo alto dipende da fattori genetici, cure farmacologiche e dallo stile di vita. E se per quanto riguarda la genetica non abbiamo molto margine, possiamo invece prestare attenzione al nostro stile di vita e introdurre delle sane abitudini per mantenere questi valori sotto controllo ed evitare rischi e complicazioni relazionati con l’ipercolesterolemia.

Per questo gli esperti di Naturalsalus, start up innovativa incentrata nella ricerca e nella formulazione di prodotti naturali, hanno selezionato una lista di alimenti che non devono mai mancare sulle nostre tavole, e ci suggeriscono una serie di rimedi ed estratti naturali per controllare e contrastare gli alti livelli di colesterolo.

Colesterolo buono e colesterolo cattivo

Il colesterolo, viene trasportato nel sangue per mezzo di specifiche lipoproteine che si differenziano in base a dimensione e densità. LDL, il cosiddetto “cattivo” poiché si può depositare nelle pareti delle arterie. Le LDL si accumulano nel rivestimento dei vasi sanguigni, arrivando a ostacolare e bloccare il flusso del sangue. L’HDL, o lipoproteina ad alta intensità, è quello che chiamiamo colesterolo buono. Il suo compito è quello di pulire il sangue dal colesterolo cattivo, rimuovendolo dai vasi sanguigni e dirigendolo verso il fegato per essere eliminato. Per questo è importante che siano in equilibrio tra loro, e che i valori dell’HDL siano superiori a quelli dell’LDL.

Gli alimenti per abbassare il colesterolo

Ecco 15 alimenti che non devono mai mancare sulle nostre tavole per abbassare il colesterolo e contribuire a mantenere i valori nella norma:

1. Pompelmo. Ricco di vitamina A e C, antiossidanti, betacaroteno, licopeno e limonoidi che contribuiscono a una buona salute cardiovascolare.

2. Fragola. Ricca di antiossidanti, aiuta a evitare accumuli di depositi di LDL nelle arterie.

3. Soia. La proteina della soia aiuta a regolare il colesterolo e ridurre l’LDL.

4. Avena. Contiene betaglucano, fibra solubile che aiuta a ridurre la quantità di LDL Pesce azzurro. Aringhe, sardine, salmone. Ricco di omega3, aumenta il livello di HDL.

5. Noci. Insieme a pistacchi e mandorle, sono ricchi di acidi grassi omega 3, omega 6 e omega 9 e di fibre che aiutano a eliminare il colesterolo cattivo.

6. Semi di lino. Ricchi di omega 3, che favorisce lo smaltimento del colesterolo cattivo.

7. Mela. I polifenoli antiossidanti presenti nella buccia, rallentano l’ossidazione dell’HDL.

8. Uva. Aiuta a pulire le arterie.

9. Olio d’oliva. Contiene acido oleico, che riduce il colesterolo LDL e aumenta il buono.

10. Avocado. Ricco di fibre e grassi polinsaturi, aiuta a diminuire i livelli di LDL.

11. Cereali integrali. Ad esempio orzo e riso, ricchi di fibra solubile che aiuta a eliminare il colesterolo.

12. Legumi. Lenticchie, fagioli, ceci, sono anch’essi ricchi di fibra solubile

13. Melanzana. È una verdura ricca di fibra solubile.

14. Verdure a foglia verde.

15. Pomodoro. Ricco di licopeno aiuta a ridurre il colesterolo.

Rimedi naturali: le piante e gli estratti per contrastare l'ipercolesterolemia

La possibilità di intraprendere un trattamento non farmacologico di sintesi per l’ipercolesterolemia a base di nutraceutici e fitocomposti da diversi anni attrae l’attenzione della ricerca scientifica mondiale ed è considerata un’importante azione preventiva da intraprendere quando, ad esempio, l’ipercolesterolemia è lieve e moderata o quando sussiste un livello basso e/o moderato di fattori di rischio cardiovascolare.

Bergamotto

La composizione naturale del succo di bergamotto è caratterizzata dalla presenza di composti dotati di spiccata attività antiossidante (polifenoli), che quindi possono rivelarsi utili in tutti quegli eventi la cui insorgenza è determinata dalla formazione di radicali liberi (processi d’invecchiamento, tumori, alterazioni metaboliche). Tra i composti polifenolici, due hanno suscitato particolare interesse per la presenza, nella loro struttura chimica, di una porzione simile a quella dei farmaci d’elezione per il trattamento delle ipercolesterolemie (le statine), rivelandosi efficaci nella riduzione dei livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi. Inoltre tali composti sono responsabili dell’aumento del colesterolo HDL (il cosiddetto colesterolo buono) e promuovono la captazione del glucosio ematico a livello epatico e muscolare, con conseguente diminuzione dei valori glicemici. Un altro polifenolo del succo, la naringina, ha dimostrato attività anti-infiammatoria nei processi legati all’aterosclerosi.

Carciofo

Gli estratti di foglie di carciofo sono ricchi di flavonoidi, che sono stati associati ad un rischio ridotto di malattie cardiovascolari. Gli studi suggeriscono che i flavonoidi riducono i livelli di colesterolo nel sangue attraverso l’inibizione della sintesi del colesterolo e l’aumento dell’espressione del recettore LDL. L’estratto di foglie di carciofo è una ricca fonte di acido folico, biotina, ferro, calcio, magnesio, zinco e vitamine A, B complesse, C e K.

Mela annurca

L’estratto secco di Mela Annurca concentra il complesso polifenolico esaltandone le proprietà salutistiche. Partendo dai dati ottenuti sul frutto tal quale, ne è stata testata l’efficacia su 250 soggetti con moderata ipercolesterolemia (CT=214-154 mg/dl) trattati con 800 mg/die in formulazione gastro-resistente per 12 settimane vs. placebo e i risultati sono stati significativi nell’ottenimento di riduzione del colesterolo totale, dell’LDL e aumento HDL.

Olivo

L’estratto di foglie di Olivo, ricco di polifenoli, può migliorare la pressione sanguigna e ridurre il colesterolo alto. Questi effetti positivi diminuiscono il rischio di malattia coronarica del 9-14%, e quello di ictus e infarto di oltre il 20%. Ciò avviene tramite un abbassamento delle lipoproteine a bassa densità (cioè LDL. Il colesterolo cattivo) e un aumento di quelle ad alta densità (HDL, colesterolo buono). L’effetto è dovuto alla presenza nelle foglie di acidi grassi polinsaturi, in particolare di acido a-linoleico.

*Dati Italian Heart Journal 2004; 5 (Suppl. 3): 49S- 92S