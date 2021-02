Cosa sono e a cosa servono i functional food, alleati di salute e bellezza

I functional food sono alimenti freschi o trasformati, naturalmente ricchi di molecole e con proprietà benefiche e protettive per l'organismo, importanti nella pratica nutrizionale perché, se inseriti in un regime alimentare equilibrato, svolgono un'azione preventiva sulla salute. Ecco tutti i benefici

Conosciuti anche con il nome di nutraceutici, gli alimenti funzionali sono dei cibi che generano molti benefici perché contengono elementi importanti come vitamine, minerali, antiossidanti, acidi grassi salutari, proteine e fibre.

Alimenti freschi o trasformati, naturalmente ricchi di molecole e con proprietà benefiche e protettive per l'organismo, importanti nella pratica nutrizionale perché, se inseriti in un regime alimentare equilibrato, svolgono un'azione preventiva sulla salute. Alcuni esempi di alimenti sono le verdure crucifere, gli agrumi, le bacche (frutti di bosco, bacche di goji, cranberry, alchechengio), l'aglio, la mela, la melagrana, il pomodoro, la curcuma, la soia, il tè verde e molti altri ancora. Anche lo yogurt e altri prodotti fermentati sono considerati alimenti funzionali, per il loro contenuto in probiotici. Da ricordare anche frutta e verdura, tè nero e verde, succo di mirtillo, cipolle, funghi, tempeh.

Come leggiamo su Mypersonaltrainer.it, il concetto di functional food è nato negli anni Ottanta in Giappone e si riferisce nello specifico a due categorie di cibi: convenzionali e modificati. I primi sono naturalmente densi di nutrienti importanti, i secondi lo sono dopo essere stati arricchiti con essi.

Cibi funzionali convenzionali

Nella prima categoria rientrano la frutta fresca e in guscio, le verdure, i semi, i legumi, i cereali integrali, i frutti di mare, gli alimenti fermentati, le erbe e le spezie.

Cibi funzionali modificati

Nella seconda categoria di alimenti invece troviamo i succhi confezionati, i latticini fortificati, come latte e yogurt, il latte di mandorle, riso, cocco e anacardi, cereali fortificati, come pane e pasta e muesli, uova fortificate e tanto altro ancora.

I benefici dei functional food

I principali benefici dei functional food sono riscontrabili nelle pelle; grazie agli elementi sopracitati - contenuti negli alimenti che abbiamo già elencato - è possibile infatti godere di diversi vantaggi. La qualità della nutrizione influisce notevolmente sulla salute della pelle ed è determinante per tutti i suoi processi biologici, dalla giovinezza all'invecchiamento. "I functional food svolgono un'importante funzione anti età ed esercitano la loro influenza principalmente attraverso effetti antiossidanti e antinfiammatori, che impediscono la degradazione del collagene, e aumentando la sintesi del pro-collagene.

Studi clinici hanno dimostrato che il rame aiuta anche a migliorare l'elasticità della pelle, a ridurre le linee sottili e le rughe del viso e a promuovere la guarigione delle ferite. Anche la carenza di vitamine influisce sulla salute della pelle. Le vitamine del gruppo B contrastano l'invecchiamento cutaneo principalmente prevenendo l'infiammazione e la pigmentazione della pelle. La vitamina C è un potente antiossidante e promuove la sintesi del collagene, alleviando l'invecchiamento cutaneo. Anche la vitamina D può alleviare il foto-invecchiamento perché riduce i danni causati dai raggi ultravioletti.

Anche le proteine svolgono un'azione importante: la loro funzione fisiologica primaria è costruire e riparare i tessuti e fornire energia. Tutte le cellule dei tessuti del corpo vengono costantemente rinnovate e solo un'adeguata assunzione di queste ultime può garantire il normale rinnovamento e la riparazione dei tessuti. Questo meccanismo si ripercuote anche sulla pelle.

Infine, da citare anche gli acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 che svolgono un ruolo importante come barriere della pelle umana e hanno anche significativi effetti nella prevenzione e nel trattamento delle infiammazioni cutanee".