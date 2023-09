Gli alimenti vegetali per la salute dei capelli

La stagione estiva mette a dura prova oltre la pelle anche i capelli: mare, sole e vento, infatti, possono stressare il cuoio capelluto, rendendolo disidratato e dando vita ad una chioma sfibrata, secca e crespa.

Dole Italia - leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium – ci racconta come gli alimenti di origine vegetale, in particolare frutta, verdura fresca e legumi, grazie ai loro preziosi nutrienti (come omega 3, minerali tra cui magnesio, zinco, ferro, vitamine del gruppo A, B, C, E) sono alleati naturali per sostenere la salute dei capelli, nutrendoli e rinforzandoli.

Quali sono quindi i cibi da aggiungere alla dieta per la salute dei capelli e perché? Vediamolo insieme!

La banana

La banana è ricca di fibre, ferro, potassio, vitamina B6 e C, un mix che ha la capacità di migliorare la struttura e l’elasticità dei capelli, rendendoli splendenti.

Frutta a guscio (mandorle, noci e arachidi)

La frutta a guscio è una fonte preziosa di vitamina E, dalle potenti proprietà antiossidanti. La Vitamina E favorisce l’assorbimento di ossigeno nelle cellule del corpo, stimolando una buona circolazione a livello del cuoio capelluto, contribuendo alla crescita e alla lucentezza dei capelli.

Frutta e verdura dalla tonalità arancione

Carote, peperoni, pesche, meloni e mandarini: la frutta e la verdura dalla tonalità arancione contengono grosse quantità di beta-carotene, che viene convertito in vitamina A dall’organismo, e di retinolo. La Vitamina A favorisce la produzione di sebo che, avvolgendo il follicolo, ne previene l’eventuale indebolimento. Il retinolo concorre al nutrimento della chioma prevenendone l'invecchiamento.

Ananas, fragole, kiwi, cavoli e broccolo

Questi tipi di frutta e verdura sono fonti di Vitamina C, potente antiossidante, indispensabile per la formazione del collagene, una proteina strutturale fondamentale per la salute dei capelli e che li aiuta a mantenerli sani e forti.

Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde (in particolare gli spinaci ma anche la rucola e il basilico) contengono ferro, magnesio, omega 3 e vitamine del gruppo B (tra cui folati), un mix di sostanze nutritive che agiscono sul cuoio capelluto sfibrato, con proprietà ristrutturanti ed energizzanti, favorendone la ricrescita.

Legumi

I legumi, come i ceci, i fagioli e le lenticchie, sono alimenti ricchi di ferro, proteine e zinco, in grado di contrastare la caduta e la perdita di colore dei capelli, oltre che di vitamina B8 (o biotina), che interviene nella formazione della cheratina, rinforzando la chioma.

Avocado e mirtilli

Chiudono la nostra lista due frutti deliziosi, l’avocado e i mirtilli, che aiutano a regolare l’idratazione della capigliatura e a contrastare la secchezza cutanea, grazie all’elevata quantità di omega 3 che racchiudono.

Prenditi cura di te stesso: la salute dell’organismo si costruisce anche a tavola con un’alimentazione bilanciata, varia e consapevole. Conoscere le proprietà benefiche di ciò che mangiamo e prediligere alimenti freschi, come frutta e verdura, è molto importante: una dieta colorata infatti porta con sé tantissimi benefici!