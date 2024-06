Americano Cocktail - la ricetta della variante Martini, per un aperitivo leggero e rinfrescante

L'estate sembra essere ufficialmente arrivata e con essa anche il momento perfetto per godersi un aperitivo all’aria aperta e in compagnia. Il momento ideale per lasciare alle spalle una pesante giornata lavorativa e rilassarsi insieme agli amici di fronte ad un buon cocktail, in attesa delle meritate vacanze.

Martini, brand icona dell’aperitivo italiano, propone il cocktail perfetto per brindare in compagnia durante la stagione estiva: l’Americano Martini, un’affascinante variante del tradizionale Americano cocktail, presentato in un nuovo perfect serve in highball glass e con un’innovativa ricetta.

Per gli amanti dei cocktail aromatici e freschi, con una gradazione alcolica ridotta, questa è l’opzione ideale per sorseggiare con gli amici un drink che si sposa perfettamente con il momento di convivialità dell’aperitivo e che offre un'esperienza gustativa perfetta per le calde serate estive.

La ricetta, infatti, è caratterizzata da una maggiore presenza di soda, che permette di alleggerire il classico cocktail, rendendolo più fresco e piacevole, perfetto per il momento dell’aperitivo. Il segreto risiede nella capacità di bilanciare gli elementi senza comprometterne il gusto. Il bicchiere alto, infatti, offre il vantaggio di aumentare la quantità di soda presente nel cocktail, regalando così un’opzione più fresca, ideale anche nelle stagioni più calde. L’Americano Martini risulta quindi un drink leggero e rinfrescante, pur non perdendo la componente aromatica caratteristica del vermouth, ma anzi, consentendo ai suoi sapori di emergere in modo più delicato e bilanciato.

Che sia sulla terrazza di casa o in un elegante bar all'aperto, l'Americano Martini rende ogni aperitivo estivo un momento di puro piacere.

La ricetta dell'Americano cocktail Martini

Ecco quindi la ricetta dell'Americano cocktail nella versione Martini.

Ingredienti:

4 cl Martini Rosso

4 cl Martini Riserva Speciale Bitter

6 cl Soda

Ghiaccio

Fetta di arancia

Scorza di limone

Inizia la preparazione del tuo Americano cocktail nella versione Martini dedicandoti alla guarnizione: taglia un'arancia a fettine sottili e dividi ogni fetta a metà. Poi prendi un limone e usa un pelapatate per ottenere delle strisce di buccia.

Ora puoi cominciare a preparare il drink: versa direttamente nel bicchiere pieno di ghiaccio il Martini Rosso e il Martini Riserva Speciale Bitter, usando un jigger per dosarli correttamente. poi, aggiungi la soda e mescola delicatamente con un cucchiaio lungo o un barspoon. Infine, decora il cocktail con una mezza fetta d'arancia.

Spremi la buccia del limone nel drink per aromatizzarlo e, dopo aver rilasciato gli oli essenziali, posizionala sul bordo del bicchiere come decorazione: il tuo Americano cocktail è pronto per essere servito!